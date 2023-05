Spotify op je Mac heeft een nieuw design – zo werkt-ie

Spotify heeft de app voor de Mac een nieuw design gegeven. Met de nieuwe functie wordt het veel makkelijker om je muziek terug te vinden. Wij laten je zien wat er nieuw is!

Nieuw design Spotify op Mac

Afgelopen maand kreeg de app van Spotify op de iPhone al een flinke update en nu is ook Spotify op de Mac aan de beurt. De makers hebben zowel de webversie als de app een nieuwe functie gegeven, waarmee je nu makkelijker je muziek terug kunt vinden. Dat komt door de nieuwe bibliotheek aan de zijkant van de app.

Op de plek van de vernieuwde bibliotheek was eerder enkel een lijst met al je afspeellijsten terug te vinden. Je moest dan nog wel eens zoeken naar de juiste playlist, zeker als je veel muziek had opgeslagen in Spotify. Met de nieuwe bibliotheek komt een einde aan die zoektocht, want Spotify heeft een aantal handige functies toegevoegd voor de Mac.

Vernieuwde bibliotheek in Spotify

Als je op zoek bent naar een bepaalde afspeellijst, podcast of album hoef je in de nieuwe versie van Spotify niet meer eerst naar een aparte bibliotheek te gaan. De bibliotheek is namelijk verplaatst naar de linkerbalk, zodat je altijd snel iets op kunt zoeken. Het formaat van de vernieuwde bibliotheek is aan te passen, zodat deze ook op de nieuwe plek niet in de weg staat.

Bij het zoeken in de linkerbalk is het nu mogelijk om bepaalde filters toe te passen, zodat je het nummer of album dat je zoekt gemakkelijk terugvindt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen naar podcasts te zoeken die je hebt opgeslagen op je Mac. De zoekresultaten zijn vervolgens te ordenen op onder andere alfabet, recent toegevoegd of recent afgespeeld.

Nieuwe functie vervangt oude bibliotheek op Spotify

De verplaatste bibliotheek vervangt de oude bibliotheek in de nieuwste versie van Spotify op de Mac. De losse pagina met de bibliotheek is namelijk volledig verwijderd in de update. Je vindt de bibliotheek straks dus altijd terug in de linkerbalk van je scherm. Er is dan geen aparte pagina meer met een overzicht van al je opgeslagen muziek en podcasts.

Ben je geen fan van de verplaatste bibliotheek op Spotify op de Mac? Dan is het mogelijk om de compacte versie in te schakelen. Je ziet dan niet continu de covers van alle albums en podcasts in beeld, maar een simpele lijst met enkel de titels van alle bestanden. Je bibliotheek is in de nieuwe versie van Spotify op de Mac dus uitgebreider aan te passen, zodat je zelf kunt bepalen welke lay-out je het fijnste vindt.

Spotify op Mac wordt vandaag geüpdatet

De nieuwe versie van Spotify op de Mac wordt vandaag wereldwijd uitgerold, dus het duurt niet lang meer voordat je de update kan installeren. Spotify op de Mac is hier gratis te installeren.

Wil jij meer weten over Spotify? Bekijk dan deze zes handige functies van Spotify die je niet mag missen en lees hier hoe jij alvast je eerste afspeellijst van 2024 samenstelt. Check ook even de nieuwe prijzen die Spotify dit jaar gaat hanteren, want ook je Spotify-abonnement wordt helaas duurder.

