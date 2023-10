Spotify Premium luisterboeken: 15 uur gratis luisteren per maand

Heb je Spotify Premium? Dan krijg je straks toegang tot Spotify luisterboeken. Je mag dan 15 uur per maand gratis luisteren.

Spotify Premium luisterboeken: 15 uur gratis

Vind je luisterboeken leuk en heb je Spotify Premium? Dan hebben we goed nieuws. Volgens The Verge kun je straks gratis 15 uur per maand naar boeken luisteren. Het is jammer genoeg nog niet bekend wanneer we ook in Nederland aan de slag kunnen gaan met de luisterboeken op Spotify.

Op dit moment is Spotify van plan om de 15 uur gratis luisteren eerst in het Verenigd Koninkrijk en Australië aan te bieden. Vervolgens wordt het op een later tijdstip in anderen landen geïntroduceerd, waarvan Amerika de eerstvolgende zal zijn.

Boeken luisteren met Spotify

Het lijkt best kort, maar er zijn behoorlijk wat boeken die in 15 uur of minder te beluisteren zijn. Je kunt dan met de gratis 15 uur genieten van één of twee kleinere boeken per maand in Spotify. Toch zijn er aardig wat boeken die ook veel langer duren. Wanneer je die wilt afluisteren moet je dus meer uren bijkopen, of wachten tot de volgende maand.

Niet alle bestsellers

Er zit nog wel een klein addertje onder het gras. Spotify zegt dat je ook de bekendste luisterboeken (de bestsellers) kunt beluisteren. Maar niet alle bestsellers zijn straks te vinden of te beluisteren. The Verge heeft het over 70 procent van het bestseller-aanbod. Welke boeken dan niet te beluisteren zijn met de gratis 15 uur is nog niet bekend.

Exacte details zijn nog een beetje vaag en je moet dit nieuws nog met een korreltje zout nemen. Vorige maand werd namelijk gezegd dat je 20 uur gratis luisterboeken kon beluisteren en dat het slechts een beperkte tijd beschikbaar was. Die limiet lijkt nu van de baan, maar de luistertijd is wel wat ingekort.

