Langverwachte Spotify-functie komt er nu éíndelijk aan

We hebben er lang op moeten wachten maar nu lijkt het er dus eindelijk aan te komen. In de broncode van Spotify zijn verwijzingen opgedoken naar een muziekweergave met hogere geluidskwaliteit. Dit moet je weten.

Spotify-geluidskwaliteit wordt binnenkort beter (lossless)

Spotify is de populairste muziekstreamingdienst wereldwijd, maar wat een onderdeel betreft doet de Zweedse muziekgigant het juist wat minder dan de concurrenten. Als je het aan de audiofiele experts vraagt, dan is de geluidskwaliteit van liedjes op Spotify het minst in vergelijking met de andere diensten. Maar daar gaat het bedrijf nu eindelijk iets aan gaan doen.

Als je iPhoned al een tijdje volgt, dan weet je dat er al jaren geruchten zijn rondom een zogeheten ‘lossless versie’ van Spotify. Lossless betekent in dit geval dat er helemaal geen kwaliteitsverlies is tussen de originele studio-opname en het liedje dat streamt. Nu maakt Spotify altijd gebruik van een lossy codec (Ogg Vorbis – voor de nerds onder ons), en zelfs in de hoogste kwaliteitsinstelling verlies je dus wat geluidsinformatie.

Verwijzing in de code opgedoken

In de broncode van de desktop-app en de web-versie van Spotify is een tekstregel opgedoken. Deze laat weten: ‘Maak kennis met de beste geluidskwaliteit op Spotify: voor muziek tot 24-bit/44,1 kHz’ (Origineel: “Introducing the best sound quality on Spotify: for music in up to 24-bit/44.1 kHz”). Ergens anders in de code staat ook dat het mogelijk is om lossless audio op de iPhone te streamen en te downloaden.

Volgens eerdere geruchten is lossless audio een onderdeel van een duurder abonnement, genaamd ‘Music Pro’. Dat is een extra dat bovenop je huidige abonnementsprijs komt. Er is sprake van een meerprijs tot aan 6 dollar per maand, dus zo’n 5 euro.

Zo luister je naar Spotify lossless audio

Overigens, als je gewoon met je AirPods via bluetooth naar Spotify luistert, dan wordt de kwaliteit wellicht iets beter, maar je merkt het pas echt als een compatibele hoofdtelefoon met kabel gebruikt. Op de nieuwste AirPods Max is het bijvoorbeeld mogelijk om lossless muziek te luisteren via Apple Music.

Releasedatum nog onbekend

Wanneer precies Spotify’s lossless-functie beschikbaar komt, is nog niet officieel bevestigd. De gevonden aanwijzingen in de broncode suggereren echter dat het niet lang meer zal duren. Spotify test meestal nieuwe functies eerst intern of bij een selecte groep gebruikers, dus verwacht binnenkort mogelijk meer duidelijkheid.

In de tussentijd is het voor audioliefhebbers zeker de moeite waard om alvast je koptelefoon of speakers klaar te maken. Wat dacht je van de AirPods Max of de Sony WH-1000XM6. Zodra Spotify lossless uitrolt, kun jij als eerste genieten van muziek in studio-kwaliteit. Uiteraard houden we je bij iPhoned op de hoogte zodra er meer nieuws is.