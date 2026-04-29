Spotify heeft grote update met veel nieuwe functies (voor álle gebruikers)

Spotify heeft een grote update doorgevoerd die veel nieuwe functies toevoegt voor zowel de gratis als de betaalde versie – dit moet je weten.

Spotify heeft onlangs aangekondigd dat Free- en Premium-abonnees toegang krijgen tot een nieuwe fitnessfunctie, die afspeellijsten en zorgvuldig samengestelde content biedt. Denk aan yoga, hardlopen, dansen en hiit. Hieronder vind je er een aantal:

Naast deze grote update heeft Spotify ook een samenwerking met Peloton aangekondigd, waardoor Premium-abonnees toegang krijgen tot meer dan 1400 reclamevrije workout-video’s. Het aanbod omvat lessen zonder apparatuur, variërend van hardlopen in de buitenlucht, krachttraining, cardio, yoga en meditatie, en Spotify laat weten dat het aanbod in de loop van de tijd verder zal worden uitgebreid.

Spotify zegt dat momenteel bijna 70 procent van de Premium-abonnees al maandelijks sport en gebruikmaakt van de meer dan 150 miljoen afspeellijsten met een fitness-thema die op de dienst beschikbaar zijn. Ook zouden fitness en trainingen tot de meest voorkomende toepassingen behoren voor de nieuwe functie ‘Prompted Playlist’. Deze functie stelt met behulp van AI afspeellijsten samen op basis van suggesties van gebruikers.

De kans is groot dat je de nieuwe functies van Spotify al direct kunt gebruiken. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kun je de app ook handmatig updaten. Open daarvoor de App Store-app, zoek naar Spotify en tik daar op ‘Werk bij’ om de app te updaten. Zie je die optie niet, dan is de app al bijgewerkt naar de nieuwste versie en zijn de nieuwe functies al beschikbaar in de app.

