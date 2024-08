Spotify en Instagram werken samen aan geweldige retro functie

Meta en Spotify werken aan een geweldige MSN-achtige retro functie voor Instagram-gebruikers. Dit moet je weten.

Spotify en Instagram werken aan retro functie

In streaming-apps zoals Apple Music en Spotify is het al langer mogelijk om het nummer waar je naar luistert te delen in een post of Story op Instagram. Daar komt op Spotify nu een geweldige MSN-achtige retro functie bij, die dit automatisch en in realtime doet.

Deel liedjes van Spotify in realtime op Instagram

Het komt erop neer dat je met deze functie je Instagram-account kunt koppelen aan Spotify. Vervolgens maakt het streamingplatform automatisch een nieuwe notitie aan op Instagram met het nummer dat wordt afgespeeld in Spotify. Deze notities zijn zichtbaar voor andere Instagram-gebruikers op het Berichten-tabblad (DM) of wanneer ze jouw profiel openen.

De nieuwe functie heet ‘Share from Spotify’ en is ontdekt door ontwikkelaar Alessandro Paluzzi. In een bericht op Threads staat dat gebruikers continu kunnen delen waar ze naar luisteren, maar het delen ook op elk moment kunnen stoppen. De functie is op dit moment nog niet beschikbaar, maar alles wijst erop dat deze binnenkort wordt aangekondigd. Je kunt dus wel al liedjes van Spotify delen in een notitie op Instagram, alleen moet je dat momenteel nog handmatig voor elk liedje opnieuw doen.

Retro functie van Microsoft Messenger

De nieuwe functie doet denken aan een retro functie van Microsoft Messenger (beter bekend als MSN). Daarmee kon je vrienden ook in realtime laten zien naar welke muziek je luisterde. Deze functie komt nu dus in een nieuwe vorm terug.

Helaas lijkt het er wel op dat gebruikers van Apple Music voorlopig buiten de boot vallen. Hopelijk komt Apple in de toekomst ook met een soortgelijke functie, maar dat blijft voorlopig afwachten.

We zijn benieuwd of gebruikers blij zijn met de functie ‘Share from Spotify’ op Instagram. En of ze de functie ook gaan gebruiken zodra deze beschikbaar is. Laat ons weten wat jij ervan vindt!