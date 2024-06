Spotify werkt aan een goedkoper abonnement zonder audioboeken

Spotify heeft in Amerika een goedkoper abonnement aangekondigd voor het laten vallen van toegang tot audioboeken. Dit moet je weten.

Spotify werkt aan goedkoper abonnement

Spotify start in Amerika met een goedkoper abonnement, in ruil voor het laten vallen van audioboeken. Deze goedkopere optie kost $ 10,99 per maand en biedt verder alle voordelen van Spotify, zoals afspelen zonder reclame. Het enige dat ontbreekt zijn de luisterboeken.

Het standaard Premium-abonnement van Spotify kost $ 11,99. Naast afspelen zonder reclame heb je met dat abonnement toegang tot 15 uur per maand luisteren naar audioboeken, uit een catalogus van meer dan 250.000 titels. Tot nog toe was het bij Spotify niet mogelijk om te kiezen voor een goedkoper abonnement.

Weer net zo duur als Apple Music

Spotify verhoogde in juni de prijs van het basisabonnement van 10,99 dollar naar 11,99 dollar. Daarmee wilde het bedrijf naar eigen zeggen gebruikers de beste ervaring bieden. Met het nieuwe goedkopere abonnement kunnen klanten die geen gebruik willen maken van audioboeken dus 1 dollar per maand besparen.

Het abonnement van Spotify dat goedkoper is geworden, is nu net zo duur als Apple Music. Spotify is in Amerika dus niet langer duurder dan Apple Music. Er zijn overigens geen wijzigingen in de prijzen van de andere abonnementen. Duo kost 16,99 dollar en Family kost 19,99 dollar. Spotify heeft ook nog een abonnement van 9,99 dollar waarmee je per maand 15 uur naar audioboeken kunt luisteren en naar muziek met advertenties.

In Nederland heeft Spotify vooralsnog geen goedkoper abonnement aangekondigd, maar de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt. Ook hier is Spotify sinds een tijdje een euro per maand duurder dan Apple Music en heb je met een abonnement toegang tot luisterboeken. De prijzen in Nederland zijn momenteel:

Premium-abonnement Prijs Individual 11,99 euro Duo 15,99 euro Family 18,99 euro Student 5,99 euro

Heb je geen behoefte aan audioboeken, dan krijg je over een tijdje naar alle waarschijnlijkheid de optie om over te stappen naar een abonnement dat 1 euro goedkoper is.

Wil je graag een euro minder betalen maar heb je geen zin om op het nieuwe abonnement van Spotify te wachten? Ga dan alsnog voor Apple Music. Naast een euro korting krijg je bij Apple Music ook nog eens Lossless audio, Apple Music Classical en een Karaoke-functie, zonder dat je daar ook maar iets extra’s voor hoeft te betalen!

