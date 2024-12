Hier is Spotify met ingang van 9 december officieel mee gestopt

Er is een Spotify-accessoire waar het bedrijf inmiddels officieel mee is gestopt en waar je mogelijk nog geld voor kunt krijgen. Dit moet je weten.

Hier is Spotify mee gestopt

De accessoire waar het om gaat, heet Car Thing en is inmiddels dus niet meer te gebruiken. Spotify Car Thing is een muziekspeler gemaakt voor oudere automodellen die niet overweg kunnen met moderne entertainmentsystemen zoals Apple CarPlay. Het apparaat is echter nooit een succes geworden en inmiddels heeft Spotify dus de stekker eruit getrokken.

Heb je een Car Thing in je bezit, dan raadt Spotify aan om het apparaat te recyclen. Tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat je voor een refund nog tot 14 januari contact op kunt nemen met de klantenservice. Je hebt dan in elk geval wel een aankoopbewijs nodig.

Spotify Car Thing

Spotify’s Car Thing kwam in april 2021 op de markt en was Spotify’s eerste hardwareproduct. Het accessoire was ontworpen om eenvoudig toegang te bieden tot Spotify-muziek terwijl je in een auto zat zonder een modern infotainmentsysteem. Slechts vijf maanden na de lancering stopte Spotify alweer met de productie van Car Thing, vanwege de lage vraag naar het product. Het bedrijf bleef de verkochte exemplaren wel ondersteunen.

Afgelopen mei kondigde Spotify aan te stoppen met de ondersteuning voor Car Thing en onlangs werd bekend dat het apparaat ergens in december niet meer zou werken. Volgens Spotify is hiervoor gekozen om het productaanbod te stroomlijnen.

Er zijn mensen die manieren hebben gevonden om Car Thing te blijven gebruiken nu Spotify met de ondersteuning is gestopt. Zo schijnt het te maken te hebben met het updaten van de Spotify-app. Er zijn mensen die de laatste update niet hebben geïnstalleerd en Car Thing nog steeds kunnen gebruiken. Dit is natuurlijk slechts een tijdelijke oplossing, dus een refund aanvragen lijkt toch een beter idee te zijn.