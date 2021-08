iOS-app Spotify krijgt voorlopig geen ondersteuning voor AirPlay 2

Spotify voegt voorlopig geen ondersteuning voor AirPlay 2 toe aan zijn iOS-app. Dat was wel de bedoeling, maar het plan is vanwege technische problemen in de ijskast beland.

Nog geen AirPlay 2 voor Spotify

De iOS-app van Spotify krijgt voorlopig geen ondersteuning voor AirPlay 2. Dat heeft een vertegenwoordiger van de muziekdienst gezegd op een online forum. Het bedrijf heeft wel aan die ondersteuning gewerkt, maar loopt tegen een technisch probleem aan. De audio drivers die Spotify gebruikt zouden niet goed samenwerken met die van Apple.

AirPlay is bedoeld om audio, video, foto’s of het hele beeldscherm van je iPhone of iPad naar andere apparaten te streamen. Met AirPlay 2 voerde Apple in 2018 verschillende verbeteringen door.

Zo ondersteunt de nieuwe versie multi-room, waardoor je muziek naar meerdere luidsprekers tegelijk kunt sturen. Ook kun je verschillende speakers aan elkaar koppelen en de muziek vanaf al je Apple-apparaten bedienen. Daarnaast is de buffertijd aanzienlijk verkort. Je muziek is daardoor sneller te horen op externe luidsprekers en hapert minder.

Toch hoeven we nog niet te wanhopen. Spotify bevestigt aan The Verge dat de iOS-app uiteindelijk wel ondersteuning voor AirPlay 2 zal krijgen. Het bedrijf blijft kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden. Spotify noemt echter geen termijn. Voorlopig moeten we het dus met de eerste versie van AirPlay doen.

Spotify is één van de populairste muziekdiensten ter wereld en een geduchte concurrent van Apple Music. Beide bedrijven liggen regelmatig met elkaar in de clinch. Spotify diende zelfs een aanklacht in tegen Apple vanwege machtsmisbruik. Toch zou de implementatie van AirPlay 2 voor Spotify erg nuttig zijn. Dat geeft iPhone-bezitters minder reden om over te stappen naar Apples eigen streamingdienst.

