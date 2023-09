Jammer: Spotify maakt populaire feature exclusief voor Premium

Een populaire Spotify-feature die tot nog toe altijd beschikbaar was in de gratis versie, lijkt voortaan alleen te zijn voorbehouden aan betalende gebruikers. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populaire Spotify feature

Het lijkt erop dat Spotify op zoek is naar manieren om gebruikers over te halen om een Premium-abonnement te nemen. Een populaire Spotify-feature, die altijd beschikbaar was in de gratis versie, lijkt nu namelijk ineens exclusief voor betalende gebruikers.

Het gaat om de songteksten die altijd automatisch onder in beeld verschenen wanneer je een track afspeelt. Op die plek verschijnt in de gratis versie ineens alleen de tekst ‘Geniet van songteksten op Spotify Premium’ en een link om je aan te melden.

Songteksten nog niet verdwenen

Het kan zijn dat je momenteel nog steeds wel songteksten ziet als je de gratis versie van Spotify gebruikt. Het blijkt namelijk onderdeel te zijn van een test van Spotify en nog geen maatregel die overal al is doorgevoerd. De feature is dus vooralsnog voor iedereen beschikbaar op Spotify.

CJ Stanley, Spotify’s co-head van global communications, zegt hierover: “Bij Spotify voeren we routinematig een aantal tests uit waarvan sommigen uiteindelijk zorgen voor een betere gebruikerservaring en anderen alleen dienen als een belangrijke leerschool. We hebben op dit moment geen verder nieuws te melden.” Hij voegde nog wel toe dat de test momenteel met een beperkt aantal gebruikers in een paar markten wordt uitgevoerd, zonder dit verder te specificeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer Premium-gebruikers

Het is nog steeds mogelijk dat Spotify de feature songteksten exclusief maakt voor Premium-gebruikers. Het bedrijf heeft miljarden gestoken in podcasts en audioboeken, maar dat heeft niet veel opgeleverd. Het idee van exclusieve content als verdienmodel lijkt Spotify te hebben opgegeven. In plaats daarvan wordt er gezocht naar andere functies waar gebruikers voor kunnen betalen.

De succesvolste Premium-only feature van Spotify is tot nu toe waarschijnlijk DJ, die in Nederland nog niet beschikbaar is. Het is een AI-tool die een gepersonaliseerd radiostation voor je samenstelt en dat verrassend goed doet. Een andere reden voor een Premium-abonnement is mogelijk HiFi. Dat is een lossless streaming-optie waar we nog steeds op wachten en die vermoedelijk Supremium gaat heten.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast ook de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!