Spotify komt met een nóg duurder abonnement (genaamd deluxe)

Spotify is stiekem al behoorlijk prijzig en we hebben al een aantal prijsverhogingen gehad. Maar het kan nog duurder met ‘Spotify Deluxe’.

Spotify wordt nóg duurder met deluxe abonnement

De directeur van Spotify heeft bevestigd dat Spotify aan een nieuw abonnement werkt. Dit nieuwe abonnement van Spotify komt dan bovenop de bestaande abonnementen en wordt zelfs nog een stukje duurder.

Volgens de directeur Daniel Elk wordt Spotify dan zo’n 5 dollar per maand duurder. Elk zei dit tijdens een gesprek over de kwartaalcijfers van de muziekdienst. Het duurste abonnement van Spotify is op dit moment 10,99 euro per maand. Dan zou dan betekenen dat Spotify Deluxe dan waarschijnlijk zo’n 15,99 euro gaat kosten.

Maar goed, als Spotify een Deluxe abonnement gaat introduceren dat duurder wordt, wil je er natuurlijk ook wel wat voor terug. Maar wat krijg je dan erbij? Daar was de directeur van Spotify nogal vaag over. Hij heeft het over alle voordelen van de reguliere versie van Spotify, maar dan met meer ‘controle’, betere geluidskwaliteit en een aantal zaken waar hij nu nog niets over kan (of wil) zeggen.

Goedkoper Spotify-abonnement komt er ook aan

Spotify start in Amerika niet alleen met een duurder abonnement, maar komt ook met een goedkopere variant. Je krijgt dan een lagere prijs per maand in ruil voor het laten vallen van audioboeken.

Deze goedkopere optie kost $ 10,99 per maand en biedt verder alle voordelen van Spotify, zoals afspelen zonder reclame. Het enige dat ontbreekt zijn de luisterboeken. Het standaard Premium-abonnement van Spotify kost $ 11,99. Met de abonnement bespaar je dan dus 1 dollar per maand.

Alternatief voor Spotify: Apple Music

Spotify was lange tijd goedkoper dan Apple Music. Maar de prijzen van de twee muziekdiensten lopen vrijwel gelijk. Wou je altijd al eens Apple Music uitproberen, maar vond je de prijs van Spotify beter? Dan is misschien nu wel het moment om een keer over te stappen.

