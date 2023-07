Spotify wordt duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

Het heeft even geduurd maar ook Spotify wordt nu duurder. Wij vertellen je hoeveel je voortaan moet gaan betalen.

Spotify wordt duurder …

Veel streamingdiensten zijn de laatste tijd duurder geworden. Het is jammer, maar Spotify heeft nu ook bekendgemaakt dat daar de prijzen omhoog gaan. Alle Premium abonnementen van Spotify gaan daarmee duurder worden. Maar ze worden niet allemaal evenveel duurder.

Uiteraard blijft het wel mogelijk om met een gratis account Spotify te luisteren. Je krijgt dan wel reclame te horen en liedjes worden willekeurig afgespeeld.

… en dit zijn de nieuwe prijzen

Het Individual abonnement van Spotify wordt één euro duurder. De prijs gaat daarmee van 9,99 euro naar 10,99 euro. De prijs van het Duo-abonnement (dan kun je met twee mensen met elk hun eigen account luisteren) stijgt wat meer. Daar gaat de prijs van 12,99 euro naar 14,99 euro.

Heb je een Family-abonnement? Dan is de prijsstijging nog wat forser. Je gaat dan in plaats van 14,99 euro voortaan 17,99 betalen. Met een Family-abonnement kun je zes accounts aanmaken.

Als laatste wordt het Student-abonnement van Spotify ook iets duurder. Daar stijgt de prijs van 4,99 euro naar 5,99 euro.

Spotify Prijzen Oude Prijs Nieuwe Prijs Individual 9,99 euro 10,99 euro Duo 12,99 euro 14,99 euro Family 14,99 euro 17,99 euro Student 4,99 euro 5,99 euro

Spotify-alternatief: Apple Music

Spotify was lange tijd goedkoper dan Apple Music. Nu Spotify duurder is geworden zijn de prijzen van de twee muziekdiensten vrijwel gelijk. Wou je altijd al eens Apple Music uitproberen, maar vond je de prijs van Spotify beter? Dan is misschien nu wel het moment om over te stappen.

