Spotify komt met een nieuwe functie genaamd Daylist en die wil je meteen uitproberen. Maar wat kun je er eigenlijk mee?

Spotify Daylist: dé nieuwe functie die je meteen wilt uitproberen

Spotify komt met een nieuwe afspeellijst genaamd Daylist. Dit is een afspeellijst die de muziekdienst speciaal voor jou maakt. Hij kijkt daarbij naar de muziek die je normaal beluistert op bepaalde momenten van de dag.

De nieuwe functie was vorig jaar al beschikbaar in andere landen, maar nu is ook Nederland eindelijk aan de beurt. En het mooie is dat de functie niet alleen voor betaalde abonnee’s beschikbaar is: gebruikers van de gratis versie krijgen ook de nieuwe afspeellijst.

Vind je een Spotify Daylist leuk? Dan kun je hem ook opslaan om later te kunnen beluisteren. Spotify past meerdere keren per dag de lijst aan, dus je kunt zo vrij snel een hele verzameling van nieuwe afspeellijsten opbouwen.

Hoe kun je jouw Spotify Daylist bekijken?

De lijst verschijnt als het goed onder het kopje ‘Speciaal voor jou’, maar dat is niet bij iedereen zo. Staat de Daylist er bij jou nog niet bij? Dan moet je er even naar zoeken. Dat doe je het snelst op de volgende manier.

Spotify Daylist bekijken en beluisteren Start de Spotify-app; Tik onderaan op de knop ‘Zoeken’; Typ in het zoekvak ‘daylist’; In de zoekresultaten verschijnt de daylist van dit moment.

Let er wel op dat onder de naam van de afspeellijst ‘Playlist • Spotify’ staat. Dan weet je dat je de officiële afspeellijst van Spotify te pakken hebt.

Spotify Daylist: iedere playlist zijn eigen naam

Elke Daylist krijgt ook een eigen naam. Die wordt gebaseerd op het type muziek dat je hebt geluisterd. De naam kan daardoor een beetje vreemd klinken. Zo is bij ons de ‘Tekk Hypertechno Thrusday Morning’-afspeellijst in het leven geroepen. Laat ons in de reacties weten hoe jouw afspeellijst heet!