Werkt je Spotify Connect niet meer? Dat is Apple’s schuld (aldus Spotify)

Heb je problemen met Spotify Connect? Dan ben je niet de enige, want volgens Spotify is het Apple’s schuld dat Spotify Connect niet werkt. Zo zit dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify Connect werkt niet

Spotify en Apple hebben al langere tijd onenigheid over verschillende zaken, waaronder het beleid dat Apple voert in de App Store. Daar is nu nog iets bijgekomen, want volgens Spotify is het Apple’s fout dat Spotify Connect niet meer naar behoren werkt. Met de functie is het mogelijk om Spotify via een ander apparaat te luisteren, maar met een ander toestel te bedienen.

Zo kun je Spotify via een speaker afspelen, terwijl je de nummers en het volume beheert via je iPhone. Spotify Connect is dus vooral handig als je nummers afspeelt via de HomePod, Apple TV of andere externe speakers. Gebruik je de functie regelmatig? Dan is je vast al opgevallen dat een belangrijke functie van Spotify Connect niet meer werkt. Je kunt het volume namelijk niet meer regelen via de knoppen van je iPhone.

Apple schakelt functie van Spotify uit

Waar je eerder het volume van Spotify Connect kon aanpassen via de knoppen van je iPhone of iPad, is dat nu niet meer mogelijk. Om het geluid harder of zachter te zetten moet je nu Spotify openen en naar de audiobalk gaan in de app. Een omslachtige manier, waar Spotify naar verluidt niet zelf voor gekozen heeft. Volgens de muziekdienst heeft Apple ervoor gezorgd dat de functie van Spotify Connect niet meer werkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify beweert dat Apple daarmee opnieuw misbruik maakt van de machtspositie die het bedrijf heeft. De muziekdienst heeft bij Apple een verzoek ingediend om de functie van Spotify Connect weer in te schakelen. Apple heeft in een reactie aangegeven dat alleen apps die werken met de HomePod ondersteuning hebben om het volume te regelen via de knoppen van de iPhone of iPad. Heel verrassend is deze reactie niet, want Spotify werkt nog steeds niet rechtstreeks met de HomePod.

Nog geen oplossing voor Spotify Connect

Om Spotify af te spelen via de HomePod moet je AirPlay gebruiken. Er is geen andere manier om Spotify te verbinden met Apple’s speaker. Het is onduidelijk of Spotify hier verandering in gaat brengen, om te voorkomen dat Spotify Connect niet goed werkt bij iPhone- en iPad-gebruikers. Voorlopig is het in ieder geval niet mogelijk om het geluid harder of zachter te zetten via de knoppen van je Apple-toestel als je Spotify Connect gebruikt.

Spotify heeft inmiddels een verandering doorgevoerd in de app. Als je verbonden bent via Spotify Connect krijg je als gebruiker een melding dat de functie niet naar behoren werkt. Die notificatie krijg je wanneer je het volume probeert aan te passen via de knoppen van je toestel. Via de melding word je doorverwezen naar de audiobalk in de Spotify-app. Vermoedelijk blijft dat voorlopig zo, want het lijkt er niet op dat Apple de functie snel weer activeert.