Spotify heeft een compleet nieuw ontwerp – zo ziet dat eruit

Maurice Snijders
22 april 2026, 12:25
Spotify heeft een nieuwe versie van de mobiele app, met een nieuw ontwerp en vier functies die de ervaring van bladeren en navigeren verbetert.

Met het nieuwe ontwerp van de Spotify-app wordt de gebruikerservaring op iPads volledig vernieuwd. Vier specifieke functies zorgen daarbij voor een duidelijke verbetering van bladeren en navigeren.

Spotify zegt dat de nieuwste versie is ontworpen voor een slimmere, soepelere ervaring op tablets. Hierdoor voelt luisteren, kijken en nieuwe muziek ontdekken op grotere schermen een stuk natuurlijker aan. In plaats van simpelweg de mobiele functies op te schalen, maakt de nieuwe versie optimaal gebruik van de extra ruimte. Hierdoor kun je naast de nummers die je afspeelt ook bladeren en bijvoorbeeld nieuwe favorieten ontdekken. Zo ziet het eruit:

spotify ontwerp

Vier nieuwe features

Door het nieuwe ontwerp van Spotify voor de iPad voelt deze vertrouwd aan voor gebruikers die van andere apparaten overstappen. Verder zijn er vier features die deel uitmaken van de vernieuwing van de nieuwe tabletversie:

1. Adaptieve oriëntatie

De interface wordt opnieuw ingedeeld en niet alleen aangepast qua grootte wanneer je schakelt tussen staand en liggend formaat. Hierdoor zien beide weergaven er doordachter uit.

2. Uitvouwbare zijbalk

In het nieuwe ontwerp van Spotify zit een zijbalk waarmee je tijdens het afspelen nieuwe dingen kunt ontdekken. Je kunt de balk ook juist helemaal uitvouwen. Je gebruikt de zijbalk zonder het afspelen te onderbreken.

3. Verbeterde video-ervaring

De schakelaar ‘Overschakelen naar video’ staat nu prominent in beeld, waardoor je gemakkelijker kunt switchen tussen video en alleen audio.

4. Parallel browsen

Laat muziek of video aan de ene kant van het scherm afspelen terwijl je aan de andere kant je bibliotheek of aanbevelingen bekijkt.

Bron afbeelding: 9to5mac
