Spotify heeft Car Thing gepresenteerd. Deze muziekspeler is gemaakt voor oudere automodellen die niet overweg kunnen met moderne entertainmentsystemen als Apple CarPlay. Vooralsnog verschijnt Spotify Car Thing alleen in de Verenigde Staten.

Spotify Car Thing officieel

Het van oorsprong Zweedse Spotify staat bekend om de muziekdienst, maar brengt met Car Thing haar eerste fysieke product uit. De muziekspeler heeft een touchscreen met daarnaast een draaiknop voor de bediening.

Ook kun je gebruikmaken van de spraakbediening: de muziekspeler luistert naar het “Hey Spotify”-commando dat je vanaf iOS 14.5 kunt gaan gebruiken.

Car Thing is een klein entertainmentsysteem voor betalende Spotify-abonnees. Zij kunnen met het apparaatje onder meer naar muziek en podcasts luisteren. Je koppelt het autoaccessoire via een draadloze bluetooth-verbinding of kabel (aux of usb).

De handzame muziekspeler is volgens Spotify gemaakt voor relatief oude auto’s die geen ondersteuning voor Apple CarPlay en/of Android Auto hebben. Volgens de muziekdienst is Car Thing daarmee vooral een aanrader voor wagens die tussen de 11 en 18 jaar oud zijn.

De muziekspeler bevestig je op het dashboard. Ook kun je de muziekspeler in de ventilatieschaft bevestigen dankzij het meegeleverde klemmetje. Bovenaan het touchscreen zitten vier knoppen die je kunt instellen om bijvoorbeeld direct je favoriete nummers, afspeellijsten of podcasts te luisteren.

Verkrijgbaarheid

De compacte muziekspeler verschijnt alleen in de Verenigde Staten. Spotify Premium-leden kunnen Car Thing tijdelijk gratis aanvragen en hoeven alleen de verzendkosten te betalen. Het is niet duidelijk of Spotify de muziekspeler (op den duur) ook in andere landen gaat introduceren.

Muziekspeler liet lang op zich wachten

Car Thing is een slecht bewaard geheim. Dat Spotify aan een hardware-muziekspeler werkt is namelijk al jaren bekend. Vorige week doken al renders van het apparaat op.

Het Zweedse muziekbedrijf heeft drukke maanden achter de rug. Onlangs introduceerde men bijvoorbeeld Spotify HiFi, een muziekabonnement met hogere geluidskwaliteit. Ook rolde men een forse update uit voor Spotify Desktop. Computergebruikers kunnen hierdoor bijvoorbeeld individuele muziek downloaden.

