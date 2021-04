De iOS-app van Spotify bevat aanwijzingen dat er nog steeds gewerkt wordt aan een zogenaamd ‘Car Thing’, een hardware-accessoire voor in de auto. Wanneer het product eindelijk op de markt komt, is nog de vraag.

‘Spotify autoaccessoire Car Thing nog steeds in ontwikkeling’

Spotify werkt al sinds 2019 aan ‘Car Thing’, een spraakgestuurde muziek- en podcastassistent voor in de auto. Na de aankondiging in 2019 heeft Spotify nog maar weinig informatie gedeeld. Toch lijkt het er op dat het bedrijf nog steeds toewerkt naar een lancering.

iOS-ontwikkelaar Steve Moser heeft namelijk in de Spotify-app ontdekt dat het bedrijf nog steeds de hardware-accessoire in ontwikkeling heeft. Door de code in de iOS-app kon Moser verschillende informatie over het ontwerp achterhalen. Zo blijkt dat het apparaatje rechthoekig is en een vrij groot display heeft. Ook is het autoaccessoire voorzien van een grote knop, met daaronder een iets kleinere knop.

Daarnaast blijkt uit officiële documenten van Spotify dat de bediening met spraak, touchscreen en knoppen kan. Tot slot weten we ook dat het apparaat via Bluetooth in contact staat met je telefoon, autoradio of een ander entertainmentsysteem.

In eerste instantie gaf Spotify aan dat ‘Car Thing’ vooral een soort onderzoeksapparaatje is, om het luistergedrag in de auto te analyseren. Toch lijkt de analyse door te ontwikkelen naar een product voor consumenten. De muziekstreamingsdienst heeft namelijk de afgelopen twee jaar het uiterlijk van het accessoire regelmatig veranderd, dit suggereert dat Car Thing uiteindelijk bedoeld is voor het publiek.

