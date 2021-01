Spotify wil ook audioboeken gaan aanbieden. De muziekdienst is een proef gestart waarmee je gratis (in het Engels) naar negen klassieke boeken kunt luisteren, waaronder Passing van Nella Larsen en Jane Eyre van Charlotte Bronte.

Lees verder na de advertentie.

Spotify start proef met audioboeken

Het bedrijf heeft de aankondiging niet zelf naar buiten gebracht; website The Hollywood Reporter kwam het nieuws op het spoor. Spotify heeft in totaal negen audioboeken online gezet:

De audioboeken zijn opgedeeld in hoofdstukken en alleen in het Engels beschikbaar. Sommige titels zijn ingesproken door een bekendheid. YouTuber David Dobrik leest bijvoorbeeld het verhaal van Frankenstein voor en het boek van Kate Chopin (The Awakening) wordt door actrice Hillary Swank voorgedragen. Het levensverhaal van Frederick Douglass is ingesproken door acteur Forest Whittaker.

Alle titels zijn in het Engels ingesproken. Het is onduidelijk of Spotify in de toekomst ook audioboeken in andere talen gaat publiceren. Volgens The Hollywood Reporter moet uit de test blijken of gebruikers van Spotify interesse hebben in audioboeken. Indien er veel naar geluisterd wordt, zou de dienst van plan zijn meer titels toe te voegen.

Spotify wil een audiobedrijf worden

Spotify werd bekend als muziekdienst, maar spreidt al enige tijd haar vleugels uit. Het bedrijf nam bijvoorbeeld podcastbedrijf Anchor en podcastproducent Gimlet over en sprak toen de ambitie uit om een ‘audiobedrijf’ te worden, in plaats van enkel een muziekstreamingdienst.

Het is overigens niet de eerste keer dat Spotify zich in de wereld van audioboeken begeeft. Eerder publiceerde men al het eerste deel uit de Harry Potter-reeks. Hierbij waren de hoofdstukken ingesproken door de acteurs en actrices uit de films.

Het laatste nieuws over Spotify: