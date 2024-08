Apple staat nieuwe functies van Spotify (eindelijk) toe: dit merk jij ervan

Spotify heeft er lang op moeten wachten, maar Apple heeft een aantal functies van de muziekdienst eindelijk goedgekeurd. Dit ga jij ervan merken.

Apple staat nieuwe Spotify-functies toe

Er komt een update aan voor Spotify, want Apple heeft aangekondigd een update toe te staan die de muziekdienst al lang geleden heeft ingediend. In de vernieuwde versie van de applicatie wordt verwezen naar de website van Spotify. Eerder stond Apple dit niet toe, maar daar is nu dus verandering in gekomen. Spotify mag nu de actuele abonnementsprijzen tonen én verwijzen naar aanbiedingen op de website.

Het is opvallend dat Apple de update nu wél toestaat, want eerder beweerde het bedrijf nog dat Spotify zich niet aan de regels van de App Store hield. In die regels, door Apple de Music Streaming Services Entitlement (EEA) genoemd, staat dat muziekdiensten een commissie van 27 procent aan het bedrijf af moeten staan. Spotify was hier niet mee akkoord en dat lijkt onveranderd te zijn.

Spotify toont prijzen en aanbiedingen

Nu heeft Spotify alsnog toestemming om de prijzen in de app te tonen. Daarnaast mag de muziekdienst verwijzen naar de eigen website, waar gebruikers door aanbiedingen geregeld minder geld betalen voor abonnementen. Apple staat zo een aantal nieuwe functies toe waar Spotify lang op heeft gewacht. Toch kan de muziekdienst deze features niet optimaal benutten door andere beperkingen van Apple.

Spotify heeft geen toestemming om direct te linken naar abonnementen, dus gebruikers kunnen nog steeds geen abonnement afsluiten via de app. Bij alle abonnementen die via een app in de App Store worden afgesloten krijgt Apple namelijk 30 procent commissie. Spotify weigert dit, waardoor je niet direct via de app een nieuw abonnement kunt kiezen. Daarvoor moet je zelf naar de website van Spotify gaan.

Strijd tussen Apple en Spotify duurt voort

Apple geeft Spotify met het tonen van de abonnementsprijzen iets meer vrijheid in de App Store, maar de muziekdienst is nog niet tevreden. Spotify heeft bij de Europese Commissie al een reactie ingediend, waarin wordt verzocht Apple te dwingen om directe links naar de website alsnog toe te staan in de app. Volgens de muziekdienst behoudt Apple een oneerlijke concurrentiepositie door directe links tegen te houden.

In 2019 kreeg Apple al een enorme boete van de Europese Commissie, nadat Spotify een klacht had ingediend tegen het bedrijf. De kans is groot dat de EU nu weer gaat kijken naar het verzoek van Spotify, om te controleren of Apple zich wel aan de regels houdt. Mogelijk wordt Apple dan alsnog gedwongen om ook directe links naar de abonnementen van Spotify toe te staan.

Veranderingen bij Spotify

Op dit moment staan de abonnementsprijzen nog verstopt in de app van Spotify. Om een overzicht van alle prijzen te zien ga je naar ‘Instellingen en privacy > Account > Beschikbare abonnementen bekijken’. Hier kun je alle opties bekijken, maar om van abonnement te wisselen dien je zelf naar de website van Spotify te gaan. Apple staat het immers nog niet toe dat Spotify zelf naar de webpagina linkt.

Het is goed mogelijk dat Spotify de abonnementsprijzen uiteindelijk op een prominentere plek in de applicatie plaatst, zeker als direct linken wél wordt toegestaan door Apple. Gebruikers kunnen dan worden gewezen op aanbiedingen, of de voordelen van andere abonnementen. Dat blijft natuurlijk nog afwachten, maar het is duidelijk dat de strijd tussen Apple en Spotify verdergaat.