Spotify-app heeft een hele grote update (maar niet voor iedereen)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 oktober 2025, 17:27
2 min leestijd
Spotify-app heeft een hele grote update (maar niet voor iedereen)

Er is een grote update uitgerold voor de Spotify-app, maar niet iedereen die Spotify gebruikt heeft hier echt iets aan. Dit moet je weten!

Spotify-app heeft een grote update

Dat niet iedereen iets aan deze update heeft, komt doordat Spotify verschillende apps heeft. De grote update gaat in dit geval dan ook niet om de app op je iPhone, maar om de versie die je kunt gebruiken op de Apple TV. De nieuwe app komt vlak voor het moment dat we ook een nieuwe versie van de Apple TV 4K verwachten.

De nieuwe app is beschikbaar via de tvOS App Store en is volgens een woordvoerder van Spotify volledig opnieuw ontworpen. De verbeteringen zijn gebaseerd op feedback van gebruikers en moeten zorgen voor een snellere, slimmere en meer visuele ervaring. Dit zijn de belangrijkste functies die je in de nieuwe Spotify-app kunt verwachten:

  • Een gloednieuw ontwerp dat perfect past bij tvOS;
  • Verbeterde video bij podcasts en muziekclips;
  • Afstandsbediening via Apple TV Connect;
  • Songteksten zijn nu beschikbaar;
  • Aanbevelingen voor Spotify DJ’s;
  • Wachtrijbeheer;
  • Aanpassen afspeelsnelheid van podcasts en video’s.
spotify-app

    Spotify in de huiskamer

    Het verschil tussen Apple Music en de tvOS-apps van Spotify is al lang behoorlijk groot. Maar dankzij deze nieuwe update heb je hopelijk niet langer het gevoel dat je met Spotify via Apple TV een inferieure ervaring op het grote scherm krijgt.

    Spotify heeft onlangs ook al een overeenkomst gesloten om een aantal van zijn podcasts exclusief via Netflix te streamen. De Apple TV-update die nu is verschenen, is weer een nieuwe belangrijke stap om Spotify-content in de huiskamer een boost te geven.

    Of de nieuwe functies van de app op termijn ook nog worden doorgevoerd naar de app op je iPhone, is op dit moment nog niet duidelijk. Wanneer dat het geval blijkt te zijn, lees je dat uiteraard direct op iPhoned. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! We houden je dan automatisch op de hoogte!

    Bron afbeelding: 9to5mac
    Apple TV
    Apple TV

