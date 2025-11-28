Spotify introduceert met de nieuwste update een functie waar gebruikers al jaren om vragen. Eindelijk wordt de app écht een stuk beter.

Spotify heeft een nieuwe functie (waar we lang op moesten wachten)

Spotify heeft met de nieuwste update een functie toegevoegd waarmee je voortaan de afspeellijsten van andere muziekdiensten kunt importeren. En dat direct in de app. Geen gedoe meer met onhandige tools, maar gewoon een paar tikken en je favoriete nummers staan in je Spotify-bibliotheek.

Om de functie te gebruiken op je iPhone volg je onderstaande stappen:

Afspeellijsten van andere muziekdiensten importeren in Spotify Open Spotify op je iPhone; Tik onderaan op de knop ‘Bibliotheek’; Scrol helemaal naar beneden; Tik op ‘Je muziek importeren’ en ‘Aan de slag’; Selecteer de muziekdienst waar je de afspeellijsten van wilt importeren; Log in met de gegevens van de andere muziekdienst; Selecteer de afspeellijsten die je wilt overzetten en klik op ‘Overzetten Naar Spotify’.

Omdat Spotify nu je afspeellijsten kan importeren maakt het voor veel gebruikers opeens een stuk aantrekkelijker om over te stappen. Heb je jarenlang playlists opgebouwd op Apple Music of Deezer? dan hoef je die niet opnieuw te bouwen, want Spotify neemt je oude collectie gewoon mee. Voor wie vaak wisselt tussen diensten of Spotify gewoon een keer wil proberen, is dit een ontzettend handige functie.

Over het algemeen verloopt het overzetten soepel. De playlists verschijnen netjes in je Spotify-bibliotheek nadat je de import hebt uitgevoerd. Spotify laat weten dat een klein deel van de nummers soms niet meegenomen kan worden. Dat gebeurt als bepaalde nummers in het aanbod van de andere dienst niet beschikbaar zijn op Spotify.

Tips voor het importeren en overzetten van afspeellijsten in Spotify

Kies ook bewust welke afspeellijsten je importeert. Misschien vind je sommige oude favorieten niet eens meer zo leuk om te luisteren. Gebruik deze kans om je muziekcollectie op te schonen of combineer kleine lijsten tot één grotere.

Check na de overdracht ook of je favoriete nummers correct zijn overgezet (soms kan er een mismatch zijn). En gebruik deze kans om je muziekcollectie op te schonen. Verwijder tracks die je niet meer luistert, of combineer lijsten tot overzichtelijke collecties.

