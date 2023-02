Speedtest iPhone 14 Pro Max tegen Samsung Galaxy S23 Ultra: wie wint? (video)

PhoneBuff legt de iPhone 14 Pro Max en de Samsung Galaxy Ultra S23 naast elkaar in een eerlijkere speedtest waarbij niet alleen processorsnelheid bepalend is. Welke telefoon is sneller volgens deze test?

Speedtest iPhone 14 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung lanceerde deze maand een nieuwe reeks telefoons, waaronder de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit is de directe concurrent van de iPhone 14 Pro (Max). De prijzen van de iPhone 14 Pro Max en de S23 Ultra verschillen niet enorm veel: de Pro is te koop voor € 1.280,-, de Ultra voor 1399 euro.

Apple heeft bij de iPhone 14 Pro Max opnieuw voor een eigen chip gekozen, de telefoon heeft de A16 Bionic-chip en beschikt over 6GB RAM. Samsung heeft juist afscheid genomen van de eigen chip en is voor de Snapdragon 8 Gen 2 gegaan. De Ultra heeft 8GB of 12GB RAM. Beide telefoons beschikken op papier over een enorm snelle chip, maar het belangrijkste is hoe de chips in de praktijk presteren.

PhoneBuff heeft de twee toptoestellen daarom naast elkaar gelegd in een speedtest. Is de iPhone 14 Pro Max sneller volgens deze speedtest, of is de Samsung Galaxy S23 Ultra toch de snellere telefoon?

iPhone 14 Pro Max nét iets sneller volgens de speedtest

De speedtest van PhoneBuff bestaat ieder jaar uit twee rondes. In iedere ronde worden meerdere taken achter elkaar uitgevoerd op de telefoons, om te testen welke telefoon deze taken sneller uitvoert. Deze taken zijn bijvoorbeeld het maken en bewerken van foto’s, het spelen van games of het luisteren naar muziek. Bekijk de video met de speedtest van PhoneBuff hier:

De eerste ronde van de test kende een verrassend uitslag: de Samsung Galaxy S23 Ultra was één seconde sneller dan de iPhone 14 Pro Max. Dit is onverwacht, het is namelijk de eerste keer in 1244 dagen dat een toestel van Samsung de eerste ronde van een iPhone wint. De tweede ronde werd wél gewonnen door de iPhone 14 Pro Max, het toestel was daar twee seconden sneller dan de Ultra.

De eindtijd van de iPhone 14 Pro Max kwam hierdoor uit op 02:41,53. De iPhone was daarmee net iets sneller dan de Samsung Galaxy S23 Ultra, deze kwam namelijk uit op een eindtijd van 02:41,78. De iPhone 14 Pro Max is volgens de speedtest dus de snellere telefoon, maar het verschil is nagenoeg niks.

Nieuwste iPhone kopen? Check de beste deals

Ben je van plan de snelste telefoon van dit moment te kopen? Dan is de iPhone 14 Pro Max dus de smartphone waar je naar zoekt. Overigens is ook de iPhone 14 Pro weer op voorraad en overal te krijgen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de iPhone 14 Pro iets kleiner is dan de iPhone 14 Pro Max. Check de beste prijzen voor beide toestellen in onze prijsvergelijker:

