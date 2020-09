Apple kondigt aanstaande dinsdag tijdens het geplande Apple-event waarschijnlijk een goedkopere Apple Watch aan. Het budgetmodel verschijnt tegelijk met de Apple Watch Series 6. De bekende Apple-lekker Jon Prosser noemt enkele specificaties van het budgetmodel.

‘Goedkopere Apple Watch krijgt deze specificaties’

Dat Apple met een goedkopere smartwatch zou komen werd al verwacht, maar Prosser noemt ook een paar belangrijke specificaties. Zo krijgt het nieuwe slimme horloge hetzelfde design als de Apple Watch Series 4. Dat betekent onder meer dat het toestel relatief kleine schermranden krijgt. Het horloge komt beschikbaar in kastgroottes van 40 en 44 millimeter.

De nieuwe, goedkopere Apple Watch zal vermoedelijk de Apple Watch Series 3 vervangen. Die verkoopt Apple nu tegen een lagere prijs van 229 euro, maar dat model heeft een verouderd ontwerp.

De voordelige Apple Watch moet het waarschijnlijk wel zonder enkele geavanceerde functies stellen. Zo zal het horloge geen ‘always on’-display-krijgen. Op zo’n scherm kun je bijvoorbeeld de tijd, het batterijpercentage en nieuwe berichten checken zonder je Apple Watch te activeren.

Ook zal het budgetmodel niet beschikken over ECG. Daarmee kun je hartfilmpjes maken die hartritmestoornissen in een vroeg stadium detecteren. Dat kan met de Apple Watch Series 4 wél. Waarschijnlijk laat het bedrijf deze functie weg om een duidelijk onderscheid te maken tussen het goedkopere model en de premium Series 6.

Volgens Prosser staan de twee nieuwe horloges intern bekend als de ‘Apple Watch’ en de ‘Apple Watch Pro’. Het zou dus kunnen dat Apple van de ‘Series’-etiketten afstapt, maar dat is allerminst zeker. Het kan ook gaan om tijdelijke namen.

Wij hebben onze verwachtingen voor de goedkopere Apple Watch alvast op een rijtje gezet. Ben je juist geinteresseerd in de Series 6? Check dan de video hieronder.

