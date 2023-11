Zien: zo bekijk je nu al Spatial Video’s zonder Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro is nog niet beschikbaar, maar het is wel al mogelijk om Spatial Video’s te bekijken op andere 3D-apparaten. Dit moet je weten!

Bekijk Spatial Video’s zonder Apple Vision Pro

In de beta-versie van iOS 17.2 zit een functie waarmee de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max Spatial Video’s kunnen opnemen. Die video’s zijn bedoeld voor de Apple Vision Pro headset die nog op de markt moet verschijnen. Het is daardoor nog niet mogelijk om de video’s in 3D te bekijken op een Apple-apparaat.

Maar dankzij een workaround die YouTuber Hugh Hou heeft gedeeld, is het wel mogelijk om Spatial Video’s te bekijken op de Meta Quest 3 en andere 3D-apparaten. Eerder deze week liet Hou zien hoe je Spatial Video’s kunt manipuleren zodat ze werken op Meta’s VR-headset. Bekijk de video hieronder:

Dit heb je ervoor nodig

Om Spatial Video’s te kunnen opnemen heb je dus een iPhone 15 Pro met iOS 17.2 beta nodig. De bèta is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke bèta-testers. Downloaden doe je door naar de instellingen van je iPhone te gaan en bèta-updates in te schakelen. Hiervoor moet je account wel zijn aangemeld bij het gratis ontwikkelaarsprogramma van Apple.

Na de iOS 17.2-update moet je Spatial Video-opname inschakelen in de Camera-instellingen na de iOS 17.2-update en je hebt de Spatialify-app van TestFlight nodig.

De app heeft instructies voor het decoderen en exporteren van de content in een formaat dat de Meta Quest 3 of andere 3D-headsets en tv’s ondersteunen. Er is een extra stap voor het coderen van 3D metadata. Het is geen eenvoudig proces, maar wel leuk om uit te proberen zolang de Vision Pro-headset er nog niet is. De ruimtelijke computer verschijnt immers pas in 2024 of zelfs in 2025.

