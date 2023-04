Drie studenten gered dankzij iPhone en SOS-noodmelding via satelliet

Studenten hebben hun leven te danken aan SOS-noodmelding via satelliet. Ze zaten vast in een ravijn, maar een iPhone heeft ze gered.

SOS-noodmelding via satelliet red studenten

Met SOS-noodmelding via satelliet kun je de nooddiensten inschakelen wanneer je iPhone geen wifi of mobiel bereik heeft. De functie is alleen beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus en sinds de release van iOS 16.4 ook te gebruiken in Nederland.

In Nederland heb je SOS-noodmelding via satelliet waarschijnlijk niet zo snel nodig, maar er zijn plekken op de wereld waar de functie zeker geen overbodige luxe is. Dit blijkt wel weer uit het feit dat er afgelopen week drie studenten uit een ravijn zijn gered door SOS-noodmelding via satelliet.

Gered door SOS-noodmelding via satelliet

De drie studenten kwamen tijdens hun avontuurlijke tocht in een ravijn terecht met onverwacht diep water, wat waarschijnlijk veroorzaakt is door de natte winter in Utah. Ze kwamen vast te zitten in het water en twee van hen vertoonden al symptomen van onderkoeling.

Door de ligging van het ravijn was er geen mobiel bereik, maar gelukkig had de derde student een iPhone 14 bij zich. Dankzij de functie SOS-noodmelding via satelliet lukte het om een bericht naar de nooddiensten te sturen. Vervolgens werden ze gered door een helikopterteam uit Salt Lake City, met paramedici uit Arizona aan boord. De Emery County Sheriff’s Office plaatste een gedetailleerd verslag van de gebeurtenis op Facebook.

SOS-noodmelding via satelliet in Nederland

Zoals gezegd, heb je de functie SOS-noodmelding via satelliet in Nederland waarschijnlijk niet snel nodig, omdat de mobiele dekking hier behoorlijk goed is. Toch zijn er nog altijd plekken waar je plotseling geen mobiel bereik kunt hebben. Daarnaast is de functie natuurlijk ook goed te gebruiken als je op vakantie bent.

Daarom is het een goed idee om de functie alvast uit te proberen. Dan weet je precies wat je kunt verwachten, mocht je onverhoopt een keer gered moeten worden door SOS-noodmelding via satelliet.

