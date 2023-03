iPhone: SOS-noodmelding via satelliet nu ook in Nederland

SOS-noodmelding via satelliet is een nieuwe functie van de iPhone 14-serie, waarmee je de hulpdiensten belt als je geen mobiel bereik hebt. Die functie is nu voor het eerst beschikbaar in Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SOS-noodmelding op iPhone: nu ook in Nederland

SOS-noodmelding van Apple is alleen beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus. Sinds de introductie was de functie jammer genoeg niet beschikbaar in Nederland. Maar met de release van iOS 16.4 is daar verandering in gekomen.

Dit is goed nieuws, want de functie is er om je leven te redden. Als je ooit een ongeluk krijgt (of ziet gebeuren) is het behoorlijk vervelend wanneer je iPhone geen bereik heeft. Met SOS-noodmelding via satelliet kun je dan tóch de nooddiensten inschakelen via een speciaal soort tekstbericht. We hopen dat je de functie nooit echt nodig hebt, maar het is natuurlijk goed om te weten hoe de functie werkt.

Beschikbaar sinds iOS 16.4

Met iOS 16.4 is SOS-noodmelding via satelliet ook beschikbaar in Nederland op je iPhone. Wanneer je iPhone geen bereik heeft en je toch wilt bellen, dan zegt je iPhone na een paar seconden dat je ‘sms bij noodgeval via satelliet’ moet gebruiken.

Vervolgens druk je op de groene knop met het tekstballonnetje en het SOS-logo. Je geeft vervolgens met keuze-opties aan wat het noodgeval is, bijvoorbeeld ‘Misdaad’, ‘Brand’, ‘Misselijkheid of letsel’. Vervolgens vul je in wie er hulp nodig heeft en hoe de ademhaling is. Je moet daarna nog de optie kiezen die het noodgeval het beste omschrijft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goed om te weten: je kunt jouw SOS-contactpersoon ook meteen een melding sturen. Hierbij maakt het verder niet uit of die persoon een iPhone of Android-toestel heeft. Daarna moet je de iPhone op een satelliet richten. Wanneer het icoontje groen wordt, zit je goed. Het sturen duurt wel wat langer dan dat je van een regulier berichtje gewend bent.

Wanneer het bericht verstuurd is krijg je nog te zien wat er precies verzonden is. Dit zijn de antwoorden op je vraag, je medische ID en de huidige locatie. De antwoorden van de alarmcentrale verschijnen eronder.

Die alarmcentrale vraagt dan ook om de locatie van het noodgeval te beschrijven. Je antwoorden moeten overigens zo kort mogelijk zijn. Als laatste wordt er nog gevraagd of je jouw medicijnen bij je hebt en je krijgt de melding dat er contact met de nooddiensten wordt opgenomen.

Functie komt ook naar Crashdetectie

De functie werkt ook met Crashdetectie. Wanneer je iPhone na een crash geen verbinding heeft probeert hij het hulpbericht via een satelliet te sturen. Maar wanneer je niet bij bewustzijn bent, kun je natuurlijk niet zelf je telefoon naar de satelliet richten …

De iPhone zal dan zelf proberen om toch het bericht te sturen. De satellieten draaien om de aarde, dus je iPhone krijgt vanzelf de satelliet te pakken. Maar het kan dus wat langer duren.

… en naar Zoek mijn

Ook leuk: de functie komt naar de ‘Zoek mijn’-app. Handig wanneer je met vrienden of je familie je locatie wilt delen. Dat kan nu dus ook zonder dat je iPhone verbinding heeft.

Eerste twee jaar gratis, maar daarna?

De functie SOS-noodmelding is de eerste twee jaar gratis in Nederland. Deze twee jaar gaan in wanneer je jouw nieuwe iPhone activeert. Hoeveel het daarna gaat kosten kon Apple ons nog niet vertellen.

SOS-noodmelding zelf uitproberen

Wil je de functie zelfs een uitproberen? Dat kan via ‘Instellingen>SOS-noodmelding’. Tik daarna op ‘Probeer demo uit’. Je kunt dan rustig even de functie testen. Altijd handig om te weten hoe de satellietfunctie werkt, ook al zal het niet vaak gebeuren dat je iPhone geen service heeft in Nederland.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 kopen

Wil je ook een iPhone met de functie SOS-noodmelding via satelliet? Dan moet je bij de iPhone 14 zijn. De iPhone 14 Pro heeft dan alle nieuwe functies en de beste camera. Wil je wat meer besparen dan kun je voor de iPhone 14 kiezen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!