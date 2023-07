SOS-noodmelding: in deze landen maak je een noodoproep met je iPhone

Heb je hulp nodig, maar heb je geen bereik? In een aantal landen is het mogelijk om met je iPhone een SOS-noodmelding te maken via satelliet. Wij zetten de landen voor je onder elkaar!

SOS-noodmelding maken met je iPhone

Apple heeft bij de iPhone 14 de optie om via satelliet een SOS-noodmelding te maken geïntroduceerd. De feature maakt het bij een ongeval mogelijk om een kort bericht met je locatie te delen aan je noodcontacten, ook als je even niet in de buurt bent van een telefoonmast. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app. Zo kan je altijd om hulp vragen bij bijvoorbeeld misdaad, brand of letsel.

Het fijne is dat deze functie ook werkt wanneer je iPhone geen bereik heeft. Dit is enorm handig, zeker tijdens de vakantieperiode. Het komt vaak genoeg voor dat je in het buitenland geen mobiel bereik hebt. Met de SOS-noodmelding kan je in een aantal landen dan toch de hulpdiensten bereiken. Helaas is de functie nog niet overal beschikbaar. In deze landen werkt SOS-noodmelding met je iPhone wel.

In deze landen is SOS-noodoproep beschikbaar

Het maken van een SOS-noodoproep met je iPhone is een relatief nieuwe functie, waardoor die nog niet in alle landen beschikbaar is. In Nederland is de dienst sinds dit voorjaar te gebruiken. Ga je deze zomer naar het buitenland? In deze landen is het mogelijk om een SOS-noodmelding te maken via je iPhone:

Australië

België

Canada

Duitsland

Frankrijk

Ierland

Italië

Luxemburg

Nederland

Nieuw-Zeeland

Oostenrijk

Portugal

Verenigde Koninkrijk

Verenigde Staten

Als je naar één van deze landen gaat is het verstandig om je iPhone nog even te updaten. SOS-noodmelding is in een aantal landen (waaronder Nederland) pas naar je iPhone gebracht met iOS 16.4. Als je iPhone niet up-to-date is, kan je dus geen gebruik maken van de SOS-functie. Zorg er daarom voor dat je de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd voordat je op reis gaat. Hoe je dat doet, lees je hier.

SOS-functie alleen beschikbaar op iPhone 14

Als je een iPhone 14 hebt is het verstandig om de SOS-noodoproep een keer te testen. Het is altijd handig om te weten hoe de satellietfunctie werkt, zodat je weet hoe je de dienst moet gebruiken als het nodig is. Wil je de nieuwe SOS-functie eens uitproberen, zonder dat je meteen de nooddiensten belt? Lees dan hier hoe je de SOS-noodfunctie test.

Om van de dienst gebruik te maken heb je helaas dus wel de nieuwste iPhone nodig. SOS-noodmelding via satelliet is namelijk alleen beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus. Ben je van plan om binnenkort een iPhone 14 te kopen, zodat je ook in noodgevallen bereikbaar bent? Bekijk dan vooral onze prijsvergelijker, dan weet je zeker dat je nooit teveel betaalt!