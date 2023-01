SOS-noodmelding en crashdetectie uitzetten (zeggen hulpdiensten)

Verschillende hulpdiensten pleiten voor het uitzetten van SOS-noodmelding en crashdetectie op de iPhone. Wat is er aan de hand?

Hulpdiensten hebben handen vol aan crashdetectie

Het klinkt nogal vreemd: hulpdiensten die je vragen om de SOS-noodmelding en crashdetectie van je iPhone uit te zetten. Toch is het zo, want de functies crashdetectie en SOS-noodmelding zorgen voor behoorlijk wat problemen.

Natuurlijk zijn beide functies in het leven geroepen om mensenlevens te redden en hulpdiensten te ondersteunen. Maar omdat ze regelmatig geactiveerd worden terwijl dat helemaal niet nodig is, zorgt dit voor veel frustratie bij de hulpdiensten.

Problemen tijdens skiën en snowboarden

Het probleem is dat de crashdetectie onterecht wordt geactiveerd tijdens het skiën en snowboarden. Wanneer je dan niet laat weten aan de hulpdiensten dat de functie per abuis is geactiveerd, moeten ze wel naar de locatie van de melding terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.

Een Amerikaanse sheriff uit Chicago zei dat zijn afdeling rond de 700 onterechte meldingen van noodmeldingen heeft gekregen in 2022. Vooral tijdens de vakantieperiode zag hij een flinke piek in foutieve meldingen.

Sommige daarvan kwamen van de crashdetectie-functie. Vanwege deze onterechte meldingen hebben sommige hulpdiensten nu gezegd om de functie uit te zetten tijdens wintersportactiviteiten.

Uitzetten is niet de oplossing

Toch lijkt ons dat ook niet de oplossing. Beide functies zijn natuurlijk in het leven geroepen om mensenlevens te redden. Toch moet er wel iets gedaan worden, want als de hulpdiensten naar een onterechte melding van crashdetectie gaan, kunnen ze natuurlijk niet ingezet worden als er echt iets aan de hand is.

Hier is en taak van Apple om bezitters van een iPhone (of Apple Watch) met deze functies beter op de hoogte te brengen. Dat kan door meer uitleg te geven wat de functies precies doen en wat je moet doen als je er dan toch een onterechte melding gestuurd wordt.

Crashdetectie in het kort

Apple’s crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Hiermee belt je Apple-device automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk en geeft de smartphone of smartwatch ook meteen je locatie door.

