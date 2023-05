Soro-app: gebruik je Sonos speaker als intercom

Als je een speaker van Sonos hebt, moet je de Soro-app eens proberen. Hiermee kun je onder andere de speaker als een intercom gebruiken.

Soro-app: je Sonos-speaker als intercom

In 2020 lanceerde Apple de intercom-functie voor de HomePod en HomePod mini. Het is een leuke functie waarmee je even snel je kinderen naar beneden kunt roepen of met je partner kunt praten zonder dat je door het hele huis hoeft te schreeuwen.

Wanneer je een speaker van Sonos hebt, had je pech. Want deze speaker heeft standaard geen intercom-functie ingebouwd. Tot nu toe, want met de Soro-app kun je de Sonos-speaker van (onder andere) een intercom-functie voorzien.

Het is alleen jammer dat de app niet gratis is. Er zit geen abonnement aan vast, maar je moet wel eenmalig 8,99 euro op tafel leggen. Of de app dat waard is moet je zelf even beslissen.

Soro - For Sonos Laszlo Gergely 10 (3 reviews) € 8,99 via App Store via App Store

Meer nieuwe functies voor Sonos

De Soro-app bestaat al langer, maar de intercom-functie is nieuw. Naast de nieuwe functie heeft de app nog veel meer leuke toevoegingen voor je Sono-speaker. De app stopt namelijk meer functies in Siri en de Opdrachten-app. Zo kun je met behulp van Opdrachten de Sonos-speaker van meer nieuwe functies voorzien.

De nieuwe functies die Soro heeft toegevoegd aan de Opdrachten-app zijn onder andere:

Alarm instellen, verwijderen of aanpassen;

Groepen van meerdere speakers;

Volume instellen;

Afspelen, stoppen en pauzeren;

Sleeptimer instellen;

Equalizer instellingen aanpassen;

en nog veel meer …

Als je precies wilt weten welke functies de Soro-app heeft, moet je de beschrijving in de App Store even doorlezen.

Op zoek naar een Sonos-speaker: bekijk de Era 100 en 300

Heb je nog geen Sonos-speaker, maar ben je wel op zoek? Dan zijn de Sonos Era 100 en Era 300 misschien wel iets voor jou. De Era 100 is de opvolger van de Sonos One, maar dan met nieuwe hard- en software. De speaker is iets groter dan de One en heeft een verbeterd ontwerp dat moet zorgen voor een gedetailleerd stereogeluid en een diepe bas.

De Era 300 kun je zien als de opvolger van de oudere Play:3. De speaker heeft een opvallende, zandloper-achtige vorm, die is ontworpen voor een optimale verspreiding en richting van het geluid. Of je dat mooi vindt, blijft natuurlijk een kwestie van smaak. De vorm komt het geluid in elk geval wel ten goede.

Meer weten: beter dan de HomePod (mini) – dit zijn de Sonos Era 100 en 300

