De Sony LinkBuds zien er onwijs gaaf uit (en zijn ook nog eens nuttig)

Sony heeft zijn nieuwe draadloze oordoppen officieel gepresenteerd. De Sony LinkBuds vallen met name op door het design. Het ringvormige ontwerp lijkt op een donut en zorgt ervoor dat de LinkBuds veelzijdig gebruikt kunnen worden. Ben je benieuwd? Lees dan in dit artikel alles over de Sony LinkBuds.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Sony LinkBuds: zakelijk én speels

Het Japanse elektronicamerk Sony ken je vast wel van de koelkasten, telefoons of camera’s. Maar wist je dat ze ook fijne draadloze oordoppen maken? De nieuwe Sony LinkBuds zijn aparte, maar fijne oortjes. Terwijl de meeste moderne oordopjes maar al te graag je compleet willen afsluiten van de wereld, hoopt Sony met deze oordopjes het tegenovergestelde bereiken: de donutvormige ringen laten jou het omgevingsgeluid duidelijk horen.

Hoewel de LinkBuds voornamelijk bedoelt zijn voor de zakelijke markt, zijn ze ook enorm fijn voor jou als je bijvoorbeeld op de fiets het verkeer tóch graag wil horen. Sony heeft zich ook gefocust op een goede microfoon. Een AI in de oordopjes analyseert jouw stem en die van je gesprekspartner en maakt deze verstaanbaarder. Hierdoor zijn de LinkBuds fijne oortjes voor belangrijke telefoontjes.

Het donutvormige design van de Sony LinkBuds

In tegenstelling tot de AirPods Pro en de AirPods Max van Apple, hebben de Sony LinkBuds juist géén ruisonderdrukking. Een algoritme meet wél het omgevingsgeluid en past automatisch de volume van je liedje, podcast of telefoongesprek aan. Omdat ze met dit ontwerp je gehoorgang vrij laten, hoor je altijd luid en duidelijk de muziek én alles om je heen. De LinkBuds zijn gemaakt van recyclet materiaal.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kan de oordoppen niet bedienen via directe aanrakingen, maar door te tikken op je eigen slaap. Sensoren meten hoe vaak (en hoe lang) je dit doet. Vervolgens spoelen ze bijvoorbeeld door naar een volgend nummer of passen ze het volume aan. Met deze afweging zorgt Sony ervoor dat de LinkBuds goed in je oor passen en niet te ver uitsteken.

Overige specificaties van de LinkBuds

Met deze nieuwe oordoppen van Sony is het mogelijk om 5,5 uur lang muziek te luisteren. Is de accu leeg? Dan kan je via de batterij van het opbergdoosje nog eens 12 uur luisterplezier toevoegen. Ben je thuis en heb je haast, maar zijn de LinkBuds leeg? Als je ze tien minuten oplaadt, gaan ze weer anderhalf uur mee.

Sony verzekert al zijn headsets van 360 Reality Audio. Daarmee is de muziek opgeslagen in een 3D-geluidsveld en bieden de oortjes zo een uitstekende stereo-ervaring. De speak-to-chat functie zorgt ervoor dat de muziek stopt als je begint met praten. Ook pauzeren de oordopjes jouw podcast of liedje automatisch als je ze uit je oor haalt. Voor 180 euro komen de Sony LinkBuds in wit of grijs met een IPX4-certificering. Daarmee zijn ze dus niet geheel waterdicht maar kunnen ze wel tegen wat zweetdruppels of miezerregen.