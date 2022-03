Sony LinkBuds: opvallend design (maar zijn ze zo goed als de AirPods?)

De Sony LinkBuds vallen op door hun opvallend design met een gat, maar zijn ze net zo goed als de AirPods 3? iPhoned vertelt het je!

Sony LinkBuds: oordopjes met opvallend design

De nieuwe oordopjes van Sony hebben een zeer opvallend kenmerk en dat is het design. Het lijkt een beetje alsof elk van de twee oordopjes een eigen wieltje of donut hebben gekregen.

Sony noemt dit ontwerp ‘ringdriver’, hierdoor wordt omgevingsgeluid doorgelaten en blijf je altijd het geluid om je heen horen. Dit kun je vergelijken met de ‘transparancy mode’ (transparantiemodus) van bijvoorbeeld de AirPods Pro.

Daarnaast zijn de LinkBuds zijn IPX4-waterbestendig (net als de AirPods 3), dit beschermt tegen opspattend water. Ook de prijs is vergelijkbaar met de AirPods 3. De Sony LinkBuds kosten 179 euro en zijn daarom een interessant alternatief voor de AirPods 3, die tegenwoordig ook rond deze prijs te koop zijn. Maar zijn ze ook zo goed als de de AirPods?

Sony LinkBuds vs AirPods

Het grootste verschil met de AirPods is de ingebouwde transparantie-modus (die dus altijd ‘aanstaat’). Dit is bijvoorbeeld handig (en veilig) wanneer je de oordopjes veel in het verkeer gebruikt. De AirPods 3 hebben die functie niet, en sluiten wat meer af. AirPods Pro hebben wel een transparantiemodus (en noise-cancelling), maar die zijn dan ook een stukje duurder.

Het hebben van een always-on transparantiemodus heeft zowel voor- als nadelen. Door het open design van de Linkbuds hoor je ook echt het geluid van buiten en niet alleen via de microfoon of speaker, zoals bij de transparantiemodus van de AirPods Pro wel het geval is.

Dit is ook een nadeel, omdat de Linkbuds hierdoor niet helemaal afsluiten. Je blijft dus altijd de achtergrondgeluiden horen. Wordt er harde muziek op de achtergrond afgespeeld? Dan heb je hier in de regel meer last van dan bij de Airpods 3 of de AirPods Pro het geval is.

Verder heeft het bassgeluid van de AirPods wel wat meer power. Met de AirPods 3 (en met name de AIrPods Pro) is de bass meer aanwezig. Met de equalizer in de Sony headphones-app van de LinkBuds kun je de bass wel wat omhoog krikken. Maar of je hier van houdt, laten we in het midden.

Besturing: op je gezicht te tikken

Ook de besturing is opvallend anders van de Sony oordopjes is. Bij de AirPods 3 kun je pauzeren door een keer op de sensor in het steeltje te tikken. Bij de Linkbuds tik je voor je oor (dus op je huid). Je kunt dan zelf in de Headphones-app instellen wat er daarna moet gebeuren. Je hebt hier net als bij de AirPods verschillende soorten tikopties.

Accuduur: AirPods 3 net wat beter

De oordopjes van Sony hebben een totale accuduur van 17,5 uur. Dit is 5,5 uur afspelen met een enkele lading van de oordopjes en 12 uur extra met de case. Door de oordopjes 10 minuten op te laden heb je weer 90 minuten luisterplezier.

De accuduur van de LinkBuds is wel wat minder dan de AirPods 3. De oordopjes van Apple houden het tot 6 uur vol op een hele acculading. Als je ze vijf minuten in het doosje stopt, kan je weer een uur naar muziek luisteren. Het oplaaddoosje kan standaard draadloos opladen (ook via MagSafe) en biedt tot 30 uur luistertijd.

Met de AirPods Pro kan je tot vijf uur naar muziek luisteren op één acculading. Wanneer de actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, heb je een accuduur van vierenhalf uur. Met het oplaaddoosje heb je genoeg power om de AirPods Pro in totaal voor 24 uur aan stroom te voorzien.

Automatisch schakelen: alleen bij AirPods

De AirPods (3) hebben echter een groot voordeel die de LinkBuds van Sony niet heeft. Wanneer je naast je iPhone, ook een iPad of een Mac hebt dan hoef je de oordopjes maar een keer te linken aan je Apple-account. Vervolgens schakelen je AirPods automatisch mee naar het apparaat waar je op dat moment bezig bent. De Sony LinkBuds hebben deze functie niet. Maar heb je alleen een iPhone waar je de oordopjes op gaat gebruiken? Dan is het ontbreken van deze functie geen issue.

Conclusie: AirPods vs LinkBuds

De Sony LinkBuds zijn een interessant alternatief voor fans van oordopjes met een transparantiemodus. Ga je de oordopjes veel gebruiken in het verkeer? En heb je toch maar één Apple-apparaat waar je ze op gebruikt? Kijk er eens naar of je ze fijn vindt zitten, dat is namelijk ook belangrijk. De accuduur is wel iets minder dan de AirPods, maar nog altijd lang genoeg om vrijwel de hele dag naar muziek te luisteren (met genoeg slaap).

Heb je echter meerdere apparaten van Apple, dan ontkom je er bijna niet aan om voor de AirPods te kiezen. Wanneer je dan toch een transparantiemodus wilt, zijn de AirPods Pro de oordopjes voor jou. En twijfel je nog welke AirPods je moet nemen? Wij hebben alle AirPods met elkaar vergeleken. Check ook onze AirPods 3 prijsvergelijkers en AirPods Pro prijsvergelijkers voor de beste prijs!

Sony LinkBuds kopen

Ben je fan van de ‘always on’ transparantiemodus en wil je de Sony LinkBuds kopen? De oordopjes met open design zijn bij verschillende aanbieders te beschikbaar. Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en houd deze website in de gaten!