Sub Mini komt eraan – app hint naar kleinere Sonos-subwoofer

Je hele huis staat al vol met Sonos en je zat alleen nog op een kleinere subwoofer te wachten? Dan hebben we goed nieuws, want misschien komt een Sonos Sub Mini er snel aan.

Sub Mini opgedoken in de app

Sonos staat misschien op het punt een nieuwe subwoofer te onthullen. Een gebruiker op Reddit plaatste een screenshot van de Sonos-app waarop een nog niet officieel aangekondigde Sub Mini te zien is.

Het nog onaangekondigde product heeft volgens de schermafbeelding een ‘cilindrische behuizing’. Er is nog geen informatie over de prijs of de verschijningsdatum. Tot nu toe is alleen bekend dat twee Sub Mini niet samen kunnen werken, want dat staat ook in de app.

Vergelijking met de gewone Sub

Met de gewone Sub heeft Sonos al jaren een subwoofer in zijn portfolio. De huidige generatie van de Sub kost 850 euro, wat voor veel Sonos-klanten waarschijnlijk behoorlijk duur is – zeker in vergelijking met de andere Sonos-speakers. Behalve de soundbar Arc heet, kosten alle andere Sonos-luidsprekers beduidend minder dan de subwoofer. En Ikea biedt zijn Sonos-compatibele Symfonisk-luidsprekers nóg goedkoper aan.

Wie zo’n 200 euro of nog minder uitgeeft aan een Sonos-luidspreker zal nauwelijks bereid zijn viermaal dat bedrag te betalen voor een subwoofer. Een goedkopere Sonos-subwoofer maakt de aanschaf aantrekkelijker, en de fabrikant kan meer producten verkopen.

Nieuwe functies voor Sonos

Afgelopen maand bracht Sonos overigens nog enkele nieuwe functies voor zijn eigen producten uit. Dankzij een firmware-update ondersteunen de Arc, Beam (eerste en tweede generatie), Playbar, evenals de Playbase en Amp het DTS Digital Surround-geluidsformaat.

Voor de modellen met accu, Roam en Move, is er een nieuwe instelling om de luidspreker volledig uit te schakelen als hij 30 minuten niet gebruikt wordt. Dit is Sonos’ manier om de levensduur van de batterij te verlengen als de luidspreker slechts af en toe gebruikt wordt.

Tegen het eind van 2021 moeten Sonos-producten muziek van Amazon Music Unlimited in Ultra HD-resolutie kunnen afspelen. Bovendien volgt dit jaar nog ondersteuning voor Dolby Atmos Music.