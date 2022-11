Vergeet de AirPods Max 2: Sonos komt in 2023 met koptelefoons

Denk je dat je met de AirPods Max een van de beste koptelefoons te pakken hebt? Of wacht je met smart op de AirPods Max 2? Sonos is van plan daar verandering in brengen en komt in 2023 met hun eigen high-end koptelefoons!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sonos komt in 2023 met hun eigen koptelefoons

Heb je al een setje AirPods Max of ben je aan het wachten tot Apple eindelijk een keer de AirPods Max 2 gaat uitbrengen? Binnenkort kun je de koptelefoons van Apple misschien wel links laten liggen, want Sonos wil in 2023 met hun eigen high-end koptelefoons komen.

Dat Sonos van plan is om uit te breiden naar koptelefoons komt niet geheel als verrassing. Al in 2019 liet Bloomberg weten dat Sonos koptelefoons wil gaan maken.

Volgens de geruchten wordt het een over-ear-koptelefoon. Dit soort koptelefoons hebben grote oorschelpen die je oren volledig omsluiten zodat je minder last hebt van omgevingsgeluiden. Ook de AirPods Max hebben deze oorschelpen.

High-end koptelefoons beginnen vaak rond de 300-400 euro, maar de prijzen lopen snel op. Verwacht wordt dat de koptelefoons van Sonos ook rond dit prijspunt komen te liggen. Maar het kan natuurlijk ook een stuk hoger uitvallen. Ter vergelijking: de AirPods Max zijn op dit moment verkrijgbaar bij Apple voor 629 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als Sonos daadwerkelijk koptelefoons gaat maken is dat eigenlijk alleen maar goed nieuws. Meer keuze voor een high-end koptelefoon is altijd fijn, maar er zijn meer voordelen. Het betekent ook dat er meer concurrentie komt en dat je betere prijzen kunt verwachten.

Alternatief voor AirPods Max

Ben je nu al op zoek naar een goede koptelefoon, maar vind je de prijs van de AirPods Max toch wat te hoog? Check dan de review van Sony’s WH-1000XM5, een goede koptelefoon met ruisonderdrukking en uitstekende accuduur!

Houd daarnaast ook de Black Friday-deals van de komende dagen in de gaten. Vaak kun je daarmee ook een goede deal scoren en daar zitten ongetwijfeld ook high-end koptelefoons bij!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!