Nieuwe Sonos Fury-soundbar gelekt: budget-speaker komt in juni

Speakermerk Sonos komt binnenkort met een nieuwe soundbar. De Sonos Fury gaat minder geld kosten dan veel andere Sonos-soundbars.

Nieuwe budget-soundbar van Sonos komt in juni

Renders van een nieuwe Sonos-soundbar zijn online verschenen. Het gaat om een soundbar met de codenaam ‘Fury’, die voor een lagere prijs op de markt komt dan de bestaande en populaire Sonos Beam. Ook is hij een stukje minder groot. De Fury gaat naar verluidt zo’n 250 dollar kosten. Dat is omgerekend ongeveer 230 euro. Deze informatie is afkomstig van techwebsite The Verge, die aan de hand van foto’s een aantal renders heeft gemaakt.

De Sonos Fury – de daadwerkelijke naam van de soundbar is nog niet bekend – krijgt veel functies die duurdere Sonos-soundbars ook hebben. Wel mist het apparaat Dolby Atmos-ondersteuning en een microfoon. Gebruikers kunnen de soundbar hierdoor niet aansturen via een spraakassistent. Ook zou er geen HDMI-aansluiting aanwezig zijn, wat in onze ogen wel een beetje vreemd is.

Qua geluidskwaliteit zit het waarschijnlijk wel goed. Sonos staat namelijk bekend om zijn fantastische speakers. Wel krijgt de Fury waarschijnlijk minder drivers dan bijvoorbeeld de Beam. Het geluid zal dan ook minder diep en vol klinken dan dat van zijn duurdere broers. Je betaalt echter een stuk minder, dus concessies zijn te verwachten. Sonos kondigt de nieuwe soundbar naar verwachting aan in juni.

Meer over de speakerfabrikant

Sonos maakt al jaren soundbars en andere speakers, die perfect samenwerken met Apple-producten zoals de iPhone. Dat komt mede omdat ze Apples AirPlay ondersteunen. Je kunt daarnaast meerdere speakers met elkaar verbinden, waardoor je jouw hele huis gemakkelijk vult met het mooiste geluid.

De besturing gaat via de Sonos-app. Hiermee bepaal je eenvoudig welke muziek je in welke kamer afspeelt. Daarnaast kun je in elke kamer hetzelfde nummer gesynchroniseerd aanzetten. Zo kun je wandelen door het huis en altijd en overal jouw favoriete liedje horen.

Lees ook: Tip: Zo stream je muziek naar een Sonos-speaker met AirPlay 2

