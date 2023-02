Sonos Era gelekt: bekijk foto’s, specificaties en prijzen

We weten al een tijdje dat Sonos nieuwe speakers op de markt gaat brengen, maar nu weten we ook hoe ze eruit zien, wat ze te bieden hebben en hoeveel ze gaan kosten. Bekijk hier de Sonos Era 100 en Era 300.

Sonos Era 300 en Era 100 gelekt

De informatie omtrent de nieuwe Sonos Era speakers is afkomstig van Chris Welch van The Verge. Volgens hem zal Sonos de nieuwe luidsprekers eind maart op de markt brengen.

De Sonos Era 300 is het duurste model van de twee nieuwe speakers en heeft een grootte die zo’n beetje tussen de Sonos One en de Sonos Five zit. De nieuwe speaker heeft zes drivers die ervoor zorgen dat het geluid naar voren, naar boven en naar de zijkanten wordt gestuurd.

Volgens Welch is de Era 300 voorzien van Wifi 6, Bluetooth, AirPlay 2, ingebouwde microfoons, auto EQ en een usb-c-aansluiting. Dolby Atmos van Apple Music zal naar verwachting niet direct worden ondersteund, maar mogelijk later worden toegevoegd.

De Sonos Era 300 is wel compatibel met HomeKit en AirPlay 2 en zal dus ook Siri ondersteunen. Wil je een aux-ingang erbij of ethernetkabel aansluiten, dan moet je er waarschijnlijk een usb-c-dongle bij aanschaffen. Verder kun je de speakers ook gebruiken als surround speakers in je home cinema-setup.

Sonos Era 100

De Sonos Era 100 wordt een soort upgrade van de Sonos One. Deze nieuwe speaker heeft een grotere mid-woofer een beter basgeluid en twee tweeters voor een stereobeleving. De Sonos One heeft maar één tweeter.

Net als de Era 300 zal de Era 100 ook voorzien zijn van Wifi 6, Bluetooth, AirPlay 2, ingebouwde microfoons, auto EQ en usb-c. Met een usb-c-dongle is het nu ook mogelijk om bijvoorbeeld een platenspeler rechtstreeks op de speaker aan te sluiten, dat kon bij de Sonos One nog niet.

Auto Trueplay tuning

Beide nieuwe speakers hebben ingebouwde auto Trueplay. De Trueplay-feature was tot nog toe alleen beschikbaar als je een iPhone of iPad hebt. Met behulp van de ingebouwde microfoons wordt de ruimte waar de speaker staat verkend en het geluid daar automatisch op aangepast.

Sonos noemt dit ‘quick tuning’. Advanced tuning blijft daarnaast ook beschikbaar voor iedereen die een iPhone of iPad heeft. Dat werkt net als voorheen door met je iPhone de ruimte te ‘scannen’ en het geluidje op te nemen dat de Sonos maakt.

Prijzen en beschikbaarheid

Sonos zal beide Era speakers tegen het eind van volgende maand beschikbaar maken. Vooralsnog weten we alleen wat de prijzen in de VS gaan worden. De Era 300 zal zo’n 450 dollar gaan kosten (minder dan de Sonos Five) en de Era 100 zo’n 250 dollar (iets meer dan de Sonos One). Via onze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte.