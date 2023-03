Beter dan de Homepod (mini)? Dit zijn de Sonos Era 100 en 300

De Sonos Era 100 en Era 300 zijn twee nieuwe smart speakers met een aantal toffe vernieuwingen. iPhoned vertelt wat je moet weten!

Sonos Era 100 en Era 300

Stiekem wisten we al dat deze nieuwe slimme speakers eraan zaten te komen. Maar vandaag is het écht zover: Sonos heeft de Era 100 en Era 300 officieel geïntroduceerd.

Volgens Sonos is de Era 300 ontworpen om je te laten genieten van ruimtelijke audio en geeft de Era 100 je kamervullend geluid met next-gen akoestiek. We vertellen je wat dat precies inhoudt.

Sonos Era 100

De Era 100 is de opvolger van de Sonos One, maar dan met nieuwe hard- en software. De speaker is iets groter dan de One en heeft een verbeterd ontwerp dat moet zorgen voor een gedetailleerd stereogeluid en een diepe bas.

Twee tweeters die naar links en rechts zijn gericht zorgen voor het stereogeluid, en een grote midwoofer is verantwoordelijk voor de krachtige bas. Het is nu mogelijk om twee exemplaren te combineren voor een kamervullend stereogeluid. Ook leuk: twee speakers zijn te gebruiken als achterspeakers voor een tof surround sound-systeem.

Sonos Era 300

De Era 300 kun je zien als de opvolger van de oudere Play:3. De speaker heeft een opvallende, zandloper-achtige vorm, die is ontworpen voor een optimale verspreiding en richting van het geluid. Of je dat mooi vindt, blijft natuurlijk een kwestie van smaak. De vorm komt het geluid in elk geval wel ten goede.

De speaker is voorzien van maar liefst zes drivers, die naar links, rechts, naar voren en naar boven zijn gericht. Dat zorgt voor een zeer ruimtelijk geluid. Het is bovendien de eerste Sonos-speaker die meerkanaals surround sound kan laten horen wanneer je hem gebruikt als home cinema-achterspeaker.

Vanaf 28 maart 2023 zal Sonos de ondersteuning voor ruimtelijke audio toevoegen aan Apple Music. Apple Music met ruimtelijke audio is beschikbaar op de Sonos Era 300, Arc en Beam (Gen 2).

Trueplay en Quicktune

De functie Trueplay die we al kennen van eerdere modellen, zien we ook terug op de Sonos Era 100 en 300. Deze functie past het geluid van de speaker aan op de ruimte waarin hij staat. Je ‘scant’ dan met de microfoon van je iPhone de kamer, zodat de speaker weet hoe die eruit ziet.

Nieuw is de functie Quicktune. Deze functie is vergelijkbaar met Trueplay, alleen is het hierbij niet nodig om met je iPhone een rondje door de kamer te maken. De speaker doet dat namelijk automatisch en gebruikt daar zijn eigen microfoon voor.

Die eigen microfoon is er overigens niet alleen voor de Quicktune-functie, maar ook voor stembediening via Siri, Google Assistant en Amazon Alexa. Daarbij is het prettig dat je de microfoon nu met een fysieke schakelaar tijdelijk kunt uitschakelen.

Sonos 100 en 300: draadloos en niet-draadloos

Naast wifi ondersteunen beide speakers ook bluetooth. Ook al gebruik je dat in de praktijk misschien niet zo vaak, het is wel handig dat het kan. AirPlay 2 blijft uiteraard ook tot de mogelijkheden behoren.

Nieuw is dat de speakers zijn voorzien van een usb c-aansluiting. Koop je er optionele een line-in-adapter bij, dan verander je die aansluiting in een aux-ingang. En dat betekent dat je er bijvoorbeeld een platenspeler op kunt aansluiten.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Sonos Era 100 en Era 300 zijn verkrijgbaar vanaf 28 maart, en je kunt bij beide modellen kiezen voor een witte of een zwarte versie. De Sonos Era 100 heeft een adviesprijs van € 279, voor de Sonos Era 300 moet je € 499 neertellen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!