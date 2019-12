Heb jij een Sonos Amp of Sonos Port op het oog? Dan kun je de versterker of receiver maar beter snel in huis halen, want de producten krijgen begin 2020 een prijsverhoging. Dit komt door de verplaatsing van productie.



Sonos Amp prijs verhoogt, ook Sonos Port wordt duurder

Dat heeft het bedrijf laten weten aan investeerders. De Sonos Amp en Sonos Port worden 50 dollar duurder en de verhoging gaat per 9 januari in. Hoeveel de europrijs omhooggaat is nog onbekend, maar houdt rekening met een toename van een paar tientjes. De Sonos Amp heeft momenteel een prijs van 599 euro. Voor de Sonos Port ben je 449 euro kwijt.

De prijstoename heeft te maken met een verandering van productielocatie. Sonos gaat de high-end audioapparatuur in Maleisië produceren, in plaats van China. De audiomaker wil in de toekomst minder afhankelijk zijn van één fabriek, en verspreidt de productie daarom. Eerder dit jaar ging het gerucht al dat Sonos een fabriek in Maleisië had geopend. Andere Sonos-producten worden niet duurder.



De Amp en Port zijn twee van de meest dure apparaten die Sonos produceert. Potentiële klanten zijn daarom minder gefocust op de prijs, en eerder bereidt om een paar tientjes extra uit te geven. Dat verklaart een Sonos-medewerker in gesprek met The Verge. Audioproducten aan de onderkant van het assortiment concurreren juist veel meer op prijs.

Over de Sonos Amp en Port

De Sonos Port is een receiver. Met het apparaat kun je allerlei speakers en andere audioapparatuur op elkaar aansluiten. De Sonos Amp is een versterker. De apparaten zijn dan ook niet bedoeld voor de doorsnee consument die een speaker zoekt. Die zijn waarschijnlijk beter uit met bijvoorbeeld de Sonos Move, een verplaatsbare speaker.

