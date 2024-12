Oh nee: Sonos-app krijgt misschien een betaald abonnement

Steeds meer apps proberen je tegenwoordig een abonnement aan te smeren. Nu lijkt Sonos de volgende die deze plannen heeft.

Sonos-app krijgt misschien een abonnement (maar waarom eigenlijk?)

Er zijn steeds meer geruchten dat Sonos met een abonnement gaat komen voor de app. Deze geruchten zijn onder andere ontstaan omdat het bedrijf voor een tweede keer op een rij de omzet omlaag moest gaan bijstellen.

Het hielp ook niet dat alles wat je in de app doet nu eerst via de servers van Sonos moet lopen. En daarmee heeft het bedrijf dus de volledige controle van alles wat je in de app mag en doet.

Daarnaast heeft ook een ex-medewerker nog wat extra olie op het vuur gegooid. Hij geeft namelijk aan dat er veel geld in de nieuwe app is gestoken, maar dat de app geen geld in het laatje brengt. Dat is best wel vreemd, tenzij er (voor later) nog een of ander abonnement op de planning staat.

Sonos heeft echter gezegd dat er op dit moment nog geen plannen zijn om een abonnementsdienst toe te voegen aan de app. Maar ze hebben verder niets gezegd of ze dat in de toekomst nog willen gaan doen.

Vernieuwde app gaf veel problemen

Sonos heeft begin dit jaar de app geheel vernieuwd. Dat schoot bij veel Sono-bezitters in het verkeerde keelgat, want behoorlijk wat functies die in de oude app zaten waren in de nieuwe app verdwenen. Daar reageerde Sonos vrij vlot op door een aantal van de belangrijkste functies weer snel terug te brengen. Ze hebben toen ook beloofd dat ze meer functies blijven toevoegen.

Wat Sonos nou uiteindelijk van plan is, blijft nog even gissen. Het zou in ieder geval jammer zijn als de fabrikant van het populaire home sound systeem besluit om later ook een abonnementsdienst in te voeren.