Supersnelle oplader van Apple komt naar meer landen (ook naar Nederland?)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
14 november 2025, 13:13
2 min leestijd
Supersnelle oplader van Apple komt naar meer landen (ook naar Nederland?)

Apple verkoopt een supersnelle oplader waarmee je de iPhone het snelst kunt opladen. Maar komt hij nu ook eindelijk in Nederland beschikbaar?

Supersnelle oplader van Apple komt naar meer landen (ook naar Nederland?)

Als je een nieuwe iPhone koopt krijg je er tegenwoordig geen oplader meer bij. Aan de ene kant is dat best wel jammer, maar het is ook weer niet zo’n heel groot probleem. Vaak heeft iedereen wel ergens nog een geschikte oplader in huis liggen die je kunt gebruiken. Maar als je een recente iPhone het snelst wilt opladen, moet het blokje aan een paar voorwaarden voldoen.

opladen iPhone 16

De iPhone 17-serie kan het snelst opladen van alle iPhones met een hele speciale adapter die Apple de 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max noemt. Het vervelende is dat Apple op dit moment de enige is die deze adapter verkoopt. De adapter was ook nog eens alleen te koop in de Verenigde Staten.

Dat gaat nu veranderen. want Apple heeft aangegeven dat de snelle oplader ook naar andere landen gaat komen. Dit zijn de landen waar de adapter ook te koop zal zijn.

  • Verenigd Koninkrijk;
  • Ierland;
  • de Verenigde Arabische Emiraten;
  • Singapore;
  • Hongkong;
  • Saudi-Arabië;
  • Maleisië.

Zoals je ziet zit Nederland er nog steeds niet bij. Maar niet getreurd, want Apple zal de oplader waarschijnlijk binnenkort naar nog meer landen gaan introduceren. Hopelijk zit Nederland dan bij de volgende reeks landen er wél bij.

Je haalt natuurlijk alleen de maximale snelheid met opladen als je ook een iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max hebt. Heb je nog een oudere iPhone en wil je ook zo snel mogelijk opladen? Lees dan het onderstaand artikel even door.

iPhone zo snel mogelijk opladen: deze snelladers moet je hebben

iPhone zo snel mogelijk opladen: deze snelladers moet je hebben

Meer Apple-nieuws

Bron afbeelding: 9to5mac
