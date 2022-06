Snelle conversies in iOS 16: zo werkt de functie (en wat is het?)

De volgende software-update voor je iPhone (iOS 16) heeft heel veel grote nieuwe functies. Het zijn voor ons echter de kleine dingen die het verschil maken. Vandaag op de planning: snelle conversies in iOS 16. Wat is het en hoe werkt het?

Snelle conversies in iOS 16

‘Snelle conversies’ is misschien de meest ondergewaardeerde nieuwe functie van iOS 16. Dit is een nieuwe intelligente functie die van jouw iPhone een nóg beter informatiecentrum maakt. Je kan met ‘Snelle conversies’ namelijk heel eenvoudig eenheden omreken, direct vanuit verschillende apps.

Tijdens WWDC werd deze functie heel kort aangestipt als onderdeel van ‘Livetekst’. Met deze functie kan je nu naast foto’s, ook uit gepauzeerde video’s teksten kopiëren. Het blijkt echter dat deze nieuwe omzettingsfunctie in veel Apple-apps werkt. Denk hierbij aan Notities, Berichten en de Mail. In dit artikel lees je hoe je deze iOS 16-functie kan gebruiken.

Hoe werken de snelle conversies?

Federico Viticci, een Apple-journalist, merkte de functie als losstaande verbetering als eerste op. Normaliter, als je iets van mijlen naar kilometers wil converteren, zoek je dat op via een website. Of je bent net wat slimmer en gebruikt Spotlight, de zoekfunctie van iOS. Maar nu gaat nog sneller met ‘Snelle conversies’ in iOS 16.

Als in een tekst een getal met een eenheid staat (zoals lengtes, valuta’s of gewicht) dan wordt die in iOS 16 onderstreept en kun je erop tikken. Er verschijnt dan meteen een menu met de meest gebruikte conversies. Je iPhone zorgt er automatisch voor dat je dit kopieert als je erop tikt. Vervolgens plak je het in een andere app.

Deze snelle conversies kan je (niet) doen

Als je dit doet met munteenheden, krijg je zelfs nog de optie om te betalen met Apple Pay. Je iPhone herkent deze namelijk ook. Daaronder vind je de meest gebruikelijke conversies van munteenheden. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van je locatie en in welke taal je je iPhone hebt ingesteld. De volgende eenheden vind je bij Snelle Conversies:

Valuta’s : Euro’s, Dollars, Yen, Ponden, Pesos en obscure als de Marokkaanse Dirhams en de Koreaanse Won.

: Euro’s, Dollars, Yen, Ponden, Pesos en obscure als de Marokkaanse Dirhams en de Koreaanse Won. Temperaturen : Celsius, Fahrenheit en Kelvin.

: Celsius, Fahrenheit en Kelvin. Grote afstanden : kilometers en mijlen. Het brandstofverbruik is te converteren naar in mijl per gallon en liters per 100 km.

: kilometers en mijlen. Het is te converteren naar in mijl per gallon en liters per 100 km. Snelheden: kilometers per uur, mijlen per uur en meters per seconde.

De ‘Snelle conversies’-functie heeft maar met één ding moeite: Dollars. Veel landen gebruiken namelijk het dollarteken ($), maar niet elke dollar-munt heeft dezelfde waarde. Dikke tip: zet het achtervoegsel erbij (USD, CAD, AUD, of NZD) om de snelle conversies in iOS 16 met deze valuta te doen.

Let op: iOS 16 is op het moment nog niet beschikbaar voor iedereen. Alleen softwareontwikkelaars kunnen deze functie testen. Wil je heel graag alle nieuwe iOS 16-functies uitproberen? Dan moet je je even aanmelden voor de publieke bèta van iOS 16. Ben je heel benieuwd maar wil je iOS 16 nog niet downloaden? Hou dan onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.