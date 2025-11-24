iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Zoveel snelheidsverschil zit er écht tussen oude en nieuwe iPhones

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 november 2025, 17:39
2 min leestijd
Zoveel snelheidsverschil zit er écht tussen oude en nieuwe iPhones

Het is natuurlijk geen verrassing dat de iPhone 17 Pro Max sneller is dan zijn voorganger, maar hoe groot is het snelheidsverschil precies?

Lees verder na de advertentie.

Snelheidsverschil tussen oude en nieuwe iPhones

In een nieuwe video van het YouTube-kanaal PhoneBuff zie je hoeveel sneller iPhones elk jaar worden. Je ziet dus niet alleen het snelheidsverschil tussen de laatste nieuwe iPhone en zijn voorganger, maar ook tussen eerdere voorgangers. In de video worden namelijk de iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max en de iPhone 12 Pro Max met elkaar vergeleken.

snelheidsverschil

Je hebt vast wel eens een keer een video van PhoneBuff gezien, waarin robotarmen over smartphone-schermen bewegen om te vergelijken hoe verschillende modellen dezelfde taken uitvoeren. Hoewel je kunt zeggen dat deze tests niet bepaald wetenschappelijk zijn, hebben ze we degelijk iets dat vermakelijk en opzienbarend is. Bekijk de video van het snelheidsverschil tussen de verschillende iPhone Pro Max-modellen hieronder:

iPhone 17 vs 16 vs 15 vs 14 vs 13 vs 12 Speed Test!

Kun je de video niet zien? Klik dan hier.

Meerdere generaties

In deze nieuwste video voert PhoneBuff naar eigen zeggen zijn grootste en meest intensieve snelheidstest tot nu toe uit. Er worden zes iPhone Pro Max-generaties vergeleken, van de 12 tot en met de 17. Het experiment is een interessante manier om te visualiseren hoeveel elk apparaat jaar na jaar in prestaties is verbeterd of zelfs achteruit is gegaan. En ook om te laten zien hoe het jaarlijkse snelheidsverschil zich over meerdere generaties opstapelt.

De test omvat het verwerken van beelden, het laden van apps, het spelen van games en het uitvoeren van zwaardere workflows zoals foto- en videobewerking. De video laat zien dat prestatieverbeteringen niet zo eenvoudig zijn als je misschien zou denken. Zo houdt de iPhone 13 Pro Max zich bijvoorbeeld behoorlijk goed staande ten opzichte van nieuwere modellen, ook al wint de iPhone 17 Pro Max uiteindelijk met gemak. Het is hoe dan ook interessant om het snelheidsverschil tussen de iPhones te zien en zeker wel een paar minuten van je tijd waard!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max

Bekijk ook

Dit verandert Apple aan het uiterlijk van de iPhone 18 Pro (Max)

Dit verandert Apple aan het uiterlijk van de iPhone 18 Pro (Max)

12 november 2025

iPhone 17 Pro heeft nóg een probleem: behuizing verandert van kleur

iPhone 17 Pro heeft nóg een probleem: behuizing verandert van kleur

22 oktober 2025

Met deze 3 functies blinkt de iPhone 17 Pro (Max) écht uit

Met deze 3 functies blinkt de iPhone 17 Pro (Max) écht uit

21 oktober 2025

Deze verbetering maakt nieuwe iPhones véél veiliger – en zo werkt die

Deze verbetering maakt nieuwe iPhones véél veiliger – en zo werkt die

17 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone 17 Pro Max

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren