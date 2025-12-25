Zo snel kan elke Apple Watch opladen (en dit heb je ervoor nodig)

2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
25 december 2025, 10:30
2 min leestijd
Recente versies van de Apple Watch kunnen sneller opladen dan ooit, maar hoe snel is dat dan? En welke oplader moet je daarvoor hebben?

Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je Apple Watch bijna leeg als je net wilt gaan sporten. Maar gelukkig heeft je Apple Watch daar iets voor: ondersteuning voor snelladen. Sterker nog, alle recente Apple Watch-modellen hebben deze speciale functie aan boord. Hiermee heb je in korte tijd genoeg batterij om de rest van de avond door te komen.

Apple Watch opladen

Toch is niet elk model van de Apple Watch even snel in het opladen. En dan rest natuurlijk nog de vraag welke oplader je moet hebben. Wij vertellen je waar je op moet letten om de maximale oplaadsnelheid uit je Apple Watch te halen en wat je nodig hebt!

Deze Apple Watch-modellen kunnen snelladen

Recent modellen van de Apple Watch zoals de Series 7, 8, 9 en 10 en de Ultra-modellen hebben ondersteuning voor snelladen. Er zit alleen wel een klein verschil in de snelheid waarop.

Oudere Apple Watch-modellen zoals de Apple Watch Series 6 en de eerste Apple Watch SE hebben géén ondersteuning voor snelladen.

Dit heb je nodig voor het snel opladen van je Apple Watch

Bij de Apple Watch krijg je standaard de oplaadkabel met een kleine puck waarop je Apple’s slimme horloge magnetisch vastklikt. Maar een oplaadblokje krijg je er niet bij. Volgens Apple heb je een USB-C-adapter nodig met een vermogen van 5 W of meer om te kunnen snelladen. Vaak heb je die wel in huis liggen en je kunt uiteraard het oplaadblokje van je iPhone gebruiken.

Met de meeste oplaadblokjes kun je maar één apparaat tegelijk opladen. Als je toch je iPhone en Apple Watch tegen wilt opladen dan is de Dual USB-C adapter een prima keuze. Andere opties vind je in het artikel hieronder.

iPhone zo snel mogelijk opladen: deze snelladers moet je hebben

Apple Watch kopen

Heb je nog een oude Apple Watch zonder snel opladen? En wil je nu eigenlijk wel eens een nieuwe die de functie wel heeft? Of ben je gewoon toe aan een nieuwe Apple Watch? Dan is de Apple Watch Series 11 een prima keuze. Dit is de nieuwste versie van de reguliere Apple Watch en hij is te koop vanaf € 379,-.

Apple Watch Series 11 deals

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 379,00

1 dag

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 379,00

1 dag

Apple Watch Series 11

42 mm

Aluminium

€ 379,00

1 dag

Apple Watch Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11

