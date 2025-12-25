Recente versies van de Apple Watch kunnen sneller opladen dan ooit, maar hoe snel is dat dan? En welke oplader moet je daarvoor hebben?

Zo snel kan elke Apple Watch opladen (en dit heb je ervoor nodig)

Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je Apple Watch bijna leeg als je net wilt gaan sporten. Maar gelukkig heeft je Apple Watch daar iets voor: ondersteuning voor snelladen. Sterker nog, alle recente Apple Watch-modellen hebben deze speciale functie aan boord. Hiermee heb je in korte tijd genoeg batterij om de rest van de avond door te komen.

Toch is niet elk model van de Apple Watch even snel in het opladen. En dan rest natuurlijk nog de vraag welke oplader je moet hebben. Wij vertellen je waar je op moet letten om de maximale oplaadsnelheid uit je Apple Watch te halen en wat je nodig hebt!

Deze Apple Watch-modellen kunnen snelladen

Recent modellen van de Apple Watch zoals de Series 7, 8, 9 en 10 en de Ultra-modellen hebben ondersteuning voor snelladen. Er zit alleen wel een klein verschil in de snelheid waarop.

Oudere Apple Watch-modellen zoals de Apple Watch Series 6 en de eerste Apple Watch SE hebben géén ondersteuning voor snelladen.

Dit heb je nodig voor het snel opladen van je Apple Watch

Bij de Apple Watch krijg je standaard de oplaadkabel met een kleine puck waarop je Apple’s slimme horloge magnetisch vastklikt. Maar een oplaadblokje krijg je er niet bij. Volgens Apple heb je een USB-C-adapter nodig met een vermogen van 5 W of meer om te kunnen snelladen. Vaak heb je die wel in huis liggen en je kunt uiteraard het oplaadblokje van je iPhone gebruiken.

Met de meeste oplaadblokjes kun je maar één apparaat tegelijk opladen. Als je toch je iPhone en Apple Watch tegen wilt opladen dan is de Dual USB-C adapter een prima keuze. Andere opties vind je in het artikel hieronder.

