Een kunstenaar heeft de sneakers emoji van Apple omgetoverd tot een echt paar schoenen. Zo zien ze eruit!

Hebben! Apple’s sneakers emoji zijn nu echte schoenen

Als je een fan van sneakers bent, heb je vast wel eens het icoontje voor de sneakers gebruikt. Een fanatieke kunstenaar heeft nu van de emoji een echt paar schoenen gemaakt.

Jose Wong maakte de schoenen gebaseerd op de emoji van Apple. Hij noemt de schoenen ‘The Shoe 1’. De schoenen waren een tijdje beschikbaar om te bestellen, maar de pagina is inmiddels offline gehaald.

Zoveel kosten de Apple emoji-schoenen

Voor een paar ‘Apple emoji’-schoenen moest je 219,90 dollar betalen, omgerekend zo’n 208 euro. Daar moet je dan ook nog btw en invoerkosten bijtellen, waarbij het totaal dan uitkomt op zo’n 279 euro. De schoenen waren beschikbaar in maten 37 tot en met 46.

Grappig genoeg is de emoji van de sneakers gebaseerd op een echte sneaker. Hij heeft namelijk de looks van de New Balance 574. Dit type schoenen werd gedragen door Steve Jobs, hoewel hij altijd de 991 of de 992 droeg lijken deze schoenen erg veel op elkaar. In de emoji is het New Balance-logo wel vervangen door twee paralel lopende strepen.

Wong heeft verschillende eigenschappen van de New Balance 574-schoenen en Apple-producten gebruikt om de schoenen vorm te geven. Zo is de verpakking minimalistisch: het is een grote witte doos met daarop een enkele afbeelding van de schoen.

In de verpakking een boekje met een envelop waarop te lezen is ‘Designed by Josewong in China’. Dit is een verwijzing naar een verwijzing naar Apple’s bekende tagline Designed by Apple in California.

Ook leuk: de binnenzolen hebben een afdruk van de interne onderdelen van een iPhone. En de rubberen buitenzool van de Shoe 1 is gemaakt van vijf procent gerecycled rubber.

Jammer genoeg zijn de schoenen niet meer te bestellen. Het is ook niet bekend of de schoenen ooit weer besteld kunnen worden.