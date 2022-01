Snap Camera in Google Meet, Zoom, Teams (en meer): instellen en gebruiken

Wil je videochats met je vrienden of collega’s een keer écht leuker maken? Snap Camera haalt de geinige lenzen van SnapChat naar de programma’s om te videobellen, zoals Zoom, Skype en Google Meet. iPhoned laat zien hoe je Snap Camera gebruikt en instelt!

Snap Camera: SnapChat-lenzen voor Google Meet (en meer)

Je ontkomt er tegenwoordig niet meer aan: Zoom-calls, lessen in Teams of een online vergadering. Vaak zijn ze ook nog eens ontzettend saai! Wil je er een keer echt iets leuks van maken, dan kun je terecht bij Snap Camera. Met dit (gratis) programma haal je de lenzen van SnapChat naar de video-apps als Zoom, Google Meet, Teams en meer op je Mac.

Snap Camera downloaden en installeren

De software is gratis te downloaden voor MacOS 10.13, Windows 10 (64 bit) en nieuwer. Snap Camera downloaden en installeren doe je op de volgende manier.

Surf naar de website van Snap Camera en klik op ‘Download’;

Scrol naar beneden, zet een vinkje bij de licentie-overeenkomst en vul de captcha in (je e-mailadres hoef je niet in te vullen);

Klik vervolgens op ‘Download for Mac’;

Open het pkg-bestand en doorloop de installatie;

Geef Snap Camera toegang tot je camera en microfoon als daar om gevraagd wordt.

Snap Camera in Google Meet gebruiken

Het leuke van Snap Camera is dat je de lenzen van SnapChat nu kunt gebruiken in Google Meet, Zoom en andere programma’s. Het maakt daarbij niet uit waar je vrienden de video-app op gebruiken ( iPhone, iPad of Mac): ze zien allemaal je gekozen SnapChat-lens.

Je moet voor het instellen van de lens wel even in de instellingen duiken. Dit moet je bij elke video-app apart doen. Wij leggen uit hoe je Snap Camera in Google Meet moet instellen. In andere programma’s gaat dit ongeveer op dezelfde manier.

Snap Camera instellen voor Google Meet Selecteer de lens die je wilt gebruiken in de Snap Camera-app; Sluit alle browservensters en start je browser opnieuw; Surf naar meet.google.com, klik op ‘Nieuwe vergadering’ en ‘Meteen een vergadering starten’; Klik op ‘Meer opties’ (de knop met de drie puntjes) en kies voor ‘Instellingen’; Klik links op ‘Video’ en onder ‘Camera’ selecteer je ‘Snap Camera’; Sluit het instellingenvenster en start de online vergadering.

De SnapChat-lens die je nu hebt ingesteld met Snap Camera krijg je nu te zien in je Google Meet videogesprek. Wil je een andere lens kiezen? Dan open je de Snap Camera-app en selecteer je een andere lens. De nieuwe lens wordt vervolgens meteen getoond in het de videobell-app.

Handige tips en instellingen voor Snap Camera

Er zitten een aantal handige functies in Snap Camera die je eigenlijk nog even moet instellen.

Sneltoets instellen in Snap Camera

Een van de handigste functies is het instellen van een hotkey. Je kunt dan met een toetsencombinatie het filter razendsnel aan- of uitzetten. Dit stel je op de volgende manier in. Open Snap Camera en klik rechtsboven op het tandwieltje. Scrol naar onderen en klik in het tekstvak onder ‘Turns lens On/Off’. Voer een toetsencombinatie in, bijvoorbeeld ‘Command + Option + W’.

Gemaakt voor green screen

Snap Camera kun je ook gebruiken voor je live stream in YouTube of Twitch. Wanneer je een ‘green screen’ gebruikt voor je stream, kunnen sommige lenzen voor problemen zorgen, omdat ze de kleur groen gebruiken. Om dit tegen te gaan moet je een instelling aanpassen. Tik in Snap Camera op het tandwieltje en zet de schuifknop bij ‘Optimize for green screen’ aan.

