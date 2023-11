Einde van WhatsApp nabij (en daar zijn we blij mee)

Apple gaat het sms’en van een iPhone naar Android veranderen, waardoor het veel makkelijker wordt om foto’s en video’s te versturen. Dit moet je weten!

Nieuwe manier van sms’en op iPhone

Goed nieuws als je liever geen WhatsApp gebruikt, want sms’en van een iPhone naar Android wordt volgend jaar veel beter. Apple stapt in 2024 namelijk over naar RCS (rich communication services). Dit is een nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen verschillende besturingssystemen. Deze nieuwe manier van sms’en maakt het versturen van berichten veel makkelijker tussen iPhone en Android.

Waar je op dit moment nog beperkt bent tot een maximale lengte van 160 karakters in een bericht, heb je bij RCS veel meer vrijheid. Met deze nieuwe standaard heb je vrijwel alle mogelijkheden die je bij iMessage en WhatsApp op dit moment al hebt. Je kunt straks dus ook foto’s en video’s versturen via sms van een iPhone naar Android, zonder dat je daarbij WhatsApp nodig hebt. Dit verandert er nog meer!

Voordelen van RCS bij Apple en Android

Nieuwe Europese wetgeving zorgt er nu voor dat Apple eindelijk overstapt naar RCS. De techniek bestaat namelijk al sinds 2007, maar Apple weigerde de Berichten-app uit te breiden met RCS. In plaats daarvan maakte het bedrijf iMessage uitgebreider, zodat er meer iPhones verkocht werden. Nu krijgt iMessage er met RCS dus veel meer mogelijkheden bij, waardoor het versturen van een sms van iPhone naar Android flink gaat veranderen.

Je kunt met RCS foto’s en video’s van hoge kwaliteit delen via sms, ook van een iPhone naar een toestel dat draait op Android. Daarnaast kun je met RCS audioberichten sturen en groepsgesprekken aanmaken. Hiervoor heb je dan geen app meer nodig, zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Die apps worden dus overbodig, want je hebt straks alleen nog iMessage op je iPhone nodig.

iMessage verandert in 2024

Apple heeft aangekondigd dat iMessage in 2024 wordt uitgebreid met RCS. De berichten die je via de nieuwe techniek stuurt verschijnen dan in groene tekstvakjes, net als nu al het geval is bij sms’jes. Hierdoor kun je straks gemakkelijk vanaf een iPad of Mac berichten sturen naar een Android-apparaat, want iMessage is ook te gebruiken vanaf die devices. Zo hoef je bij de iPad niet meer te wachten op WhatsApp, waar nog steeds geen speciale iPad-app van is uitgebracht.

Het is nog niet bekend wanneer Apple iMessage gaat uitbreiden met RCS. Doorgaans brengt Apple een grote iOS-update uit in september, wanneer ook de nieuwe iPhone wordt aangekondigd. Dat zou betekenen dat RCS met iOS 18 naar iMessage komt. Het is ook mogelijk dat de nieuwe functie al eerder komt met een tussentijdse update, maar vermoedelijk nog niet in iOS 17.2. Deze features kun je wél in iOS 17.2 verwachten!

