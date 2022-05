Wat is de beste smartwatch als je een iPhone gebruikt?

Er zijn tientallen smartwatches op de markt, waardoor een keuze maken best lastig kan zijn. Wat is de beste smartwatch voor iPhone-gebruikers? iPhoned vertelt het je!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste smartwatches voor iPhone-gebruikers

Smartwatches: je kunt er eigenlijk niet meer omheen. Apple kondigde de eerste Apple Watch met veel bombarie aan in 2014. Het horloge werd door critici weggezet als een gefaald apparaat, maar niets bleek minder waar. De Apple Watch was al gauw niet uit de techwereld weg te denken. In de jaren erna kwamen er tientallen andere smartwatches van verschillende fabrikanten op de markt.

In 2022 heb je een ruime keuze als het om slimme horloges gaat. De meeste smartwatches werken samen met zowel Android-telefoons als iPhones. Je hoeft als iPhone-gebruiker dus niet per sé een Apple Watch te kopen. Maar wat is nu eigenlijk de beste smartwatch voor iPhone-gebruikers? Wij zetten een aantal modellen voor je op een rijtje.

1. Apple Watch Series 7: de onbetwiste winnaar

De beste smartwatch voor je iPhone spreekt stiekem wel voor zich: dat is de Apple Watch Series 7, Apples meest recente slimme horloge. De Apple Watch sluit naadloos aan op de iPhone. Dat is natuurlijk niet heel verassend, aangezien het horloge is gemaakt met de iPhone in gedachten. De Apple Watch Series 7 werkt dan ook enkel samen met de iPhone – je kunt hem niet aan een Android-smartphone koppelen.

Het ontwerp van de Apple Watch Series 7 lijkt sterk op dat van zijn voorgangers, maar is niet identiek. Zo heeft het horloge een groter scherm met dunnere randen dan zijn voorgangers, waardoor je zo’n 20 procent meer display hebt. Het schermglas is een stuk dikker; het kan dus beter tegen een stootje. Tot slot is het display een stuk helderder dan dat van de Series 6.

Verder heeft het horloge allerlei geavanceerde sensoren om je gezondheid in de gaten te houden. Zo meet de Series 7 je hartslag, de SpO2-waarden in je bloed, het aantal calorieën dat je verbrandt en je slaapritme. De Series 7 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: mat aluminium en glanzend roestvrijstaal. De roestvrijstalen versie is enkel verkrijgbaar in een 4G-uitvoering.

Benieuwd naar onze ervaringen met de Apple Watch Series 7? Lees dan hier onze uitgebreide Apple Watch Series 7 review.

Apple Watch Series 7 prijzen vergelijken Nieuw € 399,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 337,99 Bekijk beste prijs

2. Apple Watch SE: kost minder, kan een hoop

Vind je de Apple Watch Series 7 te duur, maar wil je de Apple Watch-ervaring niet missen? Kijk dan eens naar de Apple Watch SE – kort voor ‘Special Edition’. De SE is een mengelmoes van de Apple Watch Series 5 en Series 6. Dat betekent dat hij over veel recente features beschikt, maar ook het één en ander mist.

Zo heeft de SE geen always on-scherm, geen SpO2-sensor, geen 4G-ondersteuning en ook geen snellaadfunctie. Het ontwerp is gelijk aan dat van de Series 6, dus het horloge oogt anno 2022 nog best modern. De schermranden zijn hierdoor wel iets minder dun dan de bezels van de Series 7.

Het grootste voordeel van de Apple Watch SE is zijn relatief lage prijs. Je koopt het horloge al vanaf 299 euro, terwijl de goedkoopste versie van de Series 7 je 429 euro kost. Afhankelijk van het bandje en de kastgrootte die je kiest kan de prijs overigens een stukje hoger worden.

Lees ook: Apple Watch SE review: het nieuwe instapmodel heeft alles in huis

Apple Watch SE prijzen vergelijken Nieuw € 287,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 240,99 Bekijk beste prijs

3. Garmin Venu 2: rond, robuust en veelzijdig

Vind je de Apple Watch maar niets, wellicht vanwege zijn vierkante ontwerp? Een hoop mensen willen liever een cirkelvormig horloge. Gelukkig verkoopt Garmin met de Venu 2 een veelzijdige smartwatch die op weinig gebieden onderdoet aan de Apple Watch Series 7.

De Garmin Venu 2 beschikt over veel gezondsheidsfuncties en een sensor om je stressniveau, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed te meten. In de Garmin Connect-app zie je jouw gezondheidsgegevens terug en krijg je advies om je gezondheid te verbeteren. Ook houd je jouw menstruatie of zwangerschap gemakkelijk bij op dit horloge.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Fitbit Sense: voor de sportliefhebbers

Ben je een portliefhebber en wil je niet al te veel geld uitgeven? Dan is de Fitbit Sense een uitstekende keuze. Het horloge heeft met zijn vierkante ontwerp wel wat weg van de Apple Watch. Qua features focust de smartwatch zich voornamelijk op je (mentale) gezondheid. Zo helpt de Sense je minder te stressen en houdt hij je dagelijkse routine nauwkeurig bij. Op die manier weet de smartwatch wanneer jij optimaal in vorm bent voor een pittige workout.

Verder is de Fitbit Sense natuurlijk van alle gemakken voorzien. Zo heeft het apparaatje allerlei bandjes om uit te kiezen, gedetailleerde wijzerplaten en allerlei handige sensoren. Uiteindelijk is ‘de beste smartwatch voor de iPhone’ natuurlijk een kwestie van persoonlijke voorkeur. Ga dan ook vooral even voor jezelf na wat jij van een slim horloge verwacht.

Alle versies van de Apple Watch op een rij

Als je besloten hebt om toch voor een Apple Watch te gaan, hebben we hier alle versies van de Apple Watch voor je naast elkaar gezet. Dan zie je meteen welke versie voor jou de beste is!

Meer over de beste smartwatches lees je op iPhoned

Ieder jaar komen er allerlei nieuwe smartwatches op de markt. De geruchtenmolen rondom de Apple Watch Series 8 is alweer volop op gang. Volgens de meest recente geruchten kan het horloge je lichaamstemperatuur meten, zodat je weet wanneer je koorts hebt. Dat is niet alles: het horloge wordt naar verluidt ook een stukje sneller en krijgt meer sportfuncties.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op smartwatch-gebied? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!