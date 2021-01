‘Wereldwijde smartphoneverkoop daalde in 2020, maar iPhone groeit door’

Hoewel de totale smartphoneverkoop een forse daling doormaakte in 2020, was Apple één van de weinige bedrijven die nog steeds een stijging liet zien. Hoe komt dat?

Wereldwijde smartphoneverkoop daalt in 2020

Het nieuws is afkomstig van DigiTimes, dat een grootschalig onderzoek liet doen naar de wereldwijde smartphonemarkt. Daaruit bleek dat er 1,24 miljard telefoons zijn verkocht, een daling van 8,8 procent ten opzichte van 2019. De reden voor de daling zal geen verrassing zijn: door de pandemie kochten minder mensen een telefoon en ondervonden bedrijven productieproblemen.

Daarom is het extra opvallend dat Apple volgens DigiTimes juist een stijging van tien procent zag ten opzichte van 2019. Van de top zes grootste telefoonmerken konden enkel Apple en Xiaomi het jaar met een positieve groei afsluiten. Aan de andere kant van het verhaal staan Samsung en Huawei, zij voelden de daling het sterkst en gingen met twee cijfers in de min.

Eén van de redenen voor dit succes lijkt met 5G te maken te hebben. Met de vier iPhone 12-modellen introduceerde Apple voor het eerst ondersteuning voor 5G, en laat nu juist dit segment een enorme groei door hebben gemaakt in de afgelopen twaalf maanden. Werden er in 2019 nog 20 miljoen 5G-telefoons verkocht, in 2020 steeg dat aantal naar 300 miljoen.

5G in Nederland: vooral in de toekomst de moeite waard

Ook in Nederland ondersteunen de iPhone 12-modellen 5G, maar zoals je in onze reviews kunt lezen merkten we hier nog maar weinig van. Het zal nog even duren tot 5G in Nederland echt een stuk sneller wordt dan 4G. Dat maakt de iPhone 12 op dat gebied vooral een investering in de toekomst en niet iets waar je nu direct iets aan hebt.

Volgens een soortgelijk onderzoek van Omdia was de iPhone 11 de populairste telefoon van 2020. In totaal werden er zo’n 37,7 miljoen exemplaren van verkocht, 10,8 miljoen meer dan de topper van 2019: de iPhone XR. Wil je weten hoe goed de iPhone 11 en XR nog zijn anno 2021? Check onze review-update hieronder.