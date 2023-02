Opinie: iPhone verbieden op scholen? Maak ze onderdeel van het onderwijs!

Er klinken steeds meer geluiden dat de iPhone uit het onderwijs moet verdwijnen, net als ChatGPT. Maar weet je wat ook een goede optie is: ze onderdeel maken van het onderwijs!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphoneverbod op school is te makkelijk

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) start een onderzoek of er een smartphoneverbod op scholen moet komen. Eerder stelde de minister dat hij dit aan de scholen zelf wilde overlaten, maar nu gaat Wiersma toch in gesprek met leraren en leerlingen over het onderwerp. Voor de zomer moet er een beslissing komen.

Al langer klinken er stemmen in de tweede kamer dat de iPhone geen plek heeft op school. Leerlingen zouden zich namelijk slechter kunnen concentreren met die smartphone in de buurt.

Over de grens is een verbod daarom al een realiteit. In Frankrijk is het sinds 2018 niet meer toegestaan om op school een smartphone te gebruiken. Zelfs niet in de gang of op het plein. Leerlingen worden verwacht hun iPhone uit te zetten en in de tas te stoppen. Ook in China en Madrid mogen leerlingen geen smartphone meer op school gebruiken.

Positieve reacties van personeel

Ook vanuit Nederlandse leraren klinkt de roep voor een verbod. Via de app Teacher Tapp worden medewerkers in het onderwijs vragen gesteld over dingen die spelen op school. Waaronder dus of ze voor of tegen een smartphoneverbod zijn.

In de resultaten van deze maand hebben 1347 mensen gereageerd op de vraag voor wie er een smartphoneverbod op school moet komen. Daarvan is 42 procent voor ‘alleen voor leerlingen/studenten/cursisten’. Daarnaast is 12 procent voor ‘zowel leerlingen/studenten/cursisten als personeel.’ Tegen stemt 22 procent, de rest is neutraal of er nog niet uit.

Wat echter opvalt in de enquêtes van Teacher Tapp, is dat docenten de smartphone ook op creatieve manieren gebruiken in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een quiz om de stof interactief te maken, informatie te zoeken op internet, of om muziek te luisteren tijdens het zelfstandig werken zodat leerlingen juist niet worden afgeleid door de zaken om hen heen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen van smartphones op school

Als er over dit onderwerp wordt gesproken, worden onderwijs en de smartphone vaak recht tegenover elkaar gezet. De smartphone is dan het kwaad wat leerlingen van het onderwijs afhoudt. Terwijl er dus ook heel veel manieren zijn om de smartphone juist onderdeel van het onderwijs te maken.

Neem als voorbeeld maar eens ChatGPT. De eerste reactie is: help, mijn leerlingen gebruiken deze dienst om werkstukken te schrijven en we zijn de klos. Een alternatieve manier om er naar te kijken is ChatGPT zien als een nieuw onderwijsmiddel voor leerlingen en leraren.

Lees meer: ChatGPT gebruiken – deze chatbot geeft antwoord op al je vragen

ChatGPT kan bijvoorbeeld leerlingen helpen met vragen over de juiste grammatica, als je Engels, Duits of Frans leert. Leerlingen kunnen ChatGPT vragen om ingewikkelde stof makkelijker uit te leggen. Je kunt ChatGPT een alinea over een onderwerp laten schrijven waarna je met de leerlingen discussieert of de informatie klopt of niet. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Ook andere voordelen van smartphones op scholen moeten niet vergeten worden. Via de smartphone kun je sneller met je leerlingen communiceren, bijvoorbeeld over hun cijfers of een lokaalwijziging. Op smartphones zijn ook apps te vinden die je juist helpen om te concentreren. Apps zoals Forest helpen je niet alleen om de verleidingen van je iPhone te negeren, maar ook om je te concentreren op de taak waar je mee bezig bent.

Onderwijs over smartphones

Daarnaast kunnen scholen een grote rol spelen in het bijbrengen van veilig smartphonegebruik. Via de smartphone is voor kinderen een wereld vol gevaar bereikbaar. In het onderwijs zou er aandacht besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld het juist gebruik van sociale media: waarom moet je niet teveel over jezelf delen, hoe je zorgt je dat wat je deelt privé blijft en zijn al die andere mensen echt? Denk daarnaast aan onderwerpen zoals phishing.

Docenten hebben het moeilijk omdat traditionele vormen van onderwijs worden bedreigd, maar het verbieden van smartphones lijkt mij een te makkelijke oplossing. De smartphone is een vast onderdeel van het leven van deze leerlingen. Hen leren om dat apparaat verantwoordelijk te gebruiken is op de lange termijn meer waard dan het maar negeren. En door smartphones en nieuwe tech zoals ChatGPT op het juiste moment onderdeel maken van het onderwijs, ontmoet je de leerlingen juist in hun belevingswereld.

De beste school-apps

De iPhone kan een onmisbaar apparaat zijn, ook al het gaat om het bijhouden van je huiswerk en je lessen. We hebben de beste agenda-apps voor school en studie uitgezocht. Daarnaast bieden we je nog meer inspiratie voor school-apps.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!