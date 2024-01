Getest: dit is de smartphone met de beste camera in 2024

Wat is de beste smartphone-camera in 2024? YouTuber Marques Brownlee geeft een antwoord op die vraag met zijn jaarlijkse cameratest!

Welke smartphone heeft de beste camera?

YouTuber Marques Brownlee hield de afgelopen weken zijn jaarlijkse stemronde, om te bepalen welke smartphone de beste camera heeft in 2024. In de test wordt de camera van twintig verschillen telefoons getest. Je krijgt dan in totaal zestig foto’s te zien. Dit gebeurt blind: je weet als stemmer niet door welke telefoon de foto is gemaakt.

De test is opgedeeld in drie categorieën: foto’s bij daglicht, nachtfoto’s en portretfoto’s. In iedere categorie zie je van alle twintig telefoons één foto. Als stemmer kies je vervolgens welke foto jij het mooiste en van de beste kwaliteit vindt. Na meer dan twintig miljoen stemmen zijn de resultaten binnen en weten we welke smartphone de beste camera heeft in 2024. Hoe hebben de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro het gedaan?

1. Foto bij normaal daglicht

Bij de eerste categorie zijn foto’s genomen bij normaal daglicht. Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 stelt hier teleur, de iPhone 15 vinden we zelfs terug op de laatste plek. Dat heeft te maken met de helderheid van de foto, beide telefoons hebben relatief donkere plaatjes geschoten. Helderdere foto’s doen het duidelijk beter in de ranking. Dit is de smartphone waarmee je de beste foto’s kunt maken bij daglicht:

Ranking Telefoon Ranking Telefoon 1. Google Pixel 7A 11. Samsung Z Flip 5 2. Google Pixel Fold 12. Oppo Find X6 Pro 3. OnePlus Open 13. Fairphone 5 4. OnePlus 11 14. Asus ROG Phone 7 5. Google Pixel 8 Pro 15. iPhone 15 Pro 6. Moto RAZR Plus 16. Nothing Phone 2 7. Samsung Galaxy S23 17. Samsung Z Fold 5 8. Xiaomi 13 Ultra 18. Sony Xperia 1 V 9. Asus Zenfone 10 19. Samsung Galaxy S23 Ultra 10. Vivo X90 Pro 20. iPhone 15 Smartphone met de beste camera bij daglicht in 2024.

2. Nachtmodus

In de tweede categorie heeft Marques Brownlee de nachtmodus van de camera’s getest. Apple heeft de nachtmodus bij de iPhone 15 Pro flink verbeterd, waardoor de camera veel mooiere en scherpere foto’s maakt bij weinig licht. Dat zie je ook terug in de testresultaten, want de iPhone 15 Pro staat op de eerste plaats. De Google Pixel doet het opnieuw erg goed. Dit is de volledige top twintig:

Ranking Telefoon Ranking Telefoon 1. iPhone 15 Pro 11. Samsung Galaxy S23 2. Google Pixel 8 Pro 12. OnePlus 11 3. Google Pixel 7A 13. Nothing Phone 2 4. iPhone 15 14. Moto RAZR Plus 5. Samsung Galaxy S23 Ultra 15. Sony Xperia 1V 6. Google Pixel Fold 16. OnePlus Open 7. Samsung Z Flip 5 17. Xiaomi 13 Ultra 8. Samsung Z Fold 5 18. Asus Zenfone 10 9. Vivo X90 Pro 19. Fairphone 5 10. Asus ROG Phone 7 20. Oppo Find X6 Pro Smartphone met de beste nachtmodus in 2024.

3. Portretmodus

In de laatste categorie is getest met welke smartphone-camera je de beste portretfoto’s kunt maken. De iPhone 15 Pro doet het hier opnieuw goed en eindigt op een derde plek. Ook de iPhone 15 scoort goed, die zien we terug op de vijfde plek. Dit is de volledige uitslag van smartphones met de beste portretmodus in 2024:

Ranking Telefoon Ranking Telefoon 1. Google Pixel 8 Pro 11. Samsung Z Flip 5 2. Samsung Z Fold 5 12. Vivo X90 Pro 3. iPhone 15 Pro 13. Faurphone 5 4. Google Pixel 7A 14. Asus ROG Phone 7 5. iPhone 15 15. Asus Zenfone 10 6. OnePlus Open 16. Moto RAZR Plus 7. Oppo Find X6 Pro 17. Nothing Phone 2 8. Samsung Galaxy S23 Ultra 18. OnePlus 11 9. Samsung Galaxy S23 19. Xiaomi 13 Ultra 10. Google Pixel Fold 20. Sony Xperia 1V Smartphone met de beste portretmodus in 2024.

Deze smartphone heeft de beste camera

We weten nu dus welke smartphones de beste camera hebben bij normaal daglicht, bij weinig licht en voor portretfoto’s. Maar welke telefoon heeft de beste camera als we al deze categorieën combineren? Uit de test blijkt dat de Google Pixel 7A dan als winnaar naar voren komt. Op de zevende plek vinden we de iPhone 15 Pro terug, de iPhone 15 volgt op de vijftiende plek. Dit is de volledige einduitslag:

Ranking Telefoon Ranking Telefoon 1. Google Pixel 7A 11. OnePlus 11 2. Google Pixel 8 Pro 12. Asus ROG Phone 7 3. Google Pixel Fold 13. Asus Zenfone 10 4. OnePlus Open 14. Oppo Find X6 Pro 5. Samsung Galaxy S23 15. iPhone 15 6. Samsung Z Flip 5 16. Samsung Galaxy S23 Ultra 7. iPhone 15 Pro 17. FairPhone 5 8. Vivo X90 Pro 18. Nothing Phone 2 9. Samsung Z Fold 5 19. Xiaomi 13 Ultra 10. Moto RAZR Plus 20. Sony Xperia 1V Smartphone met de beste camera in 2024.

iPhone 15 (Pro) kopen?

