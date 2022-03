Smarthomestandaard Matter laat (opnieuw) langer op zich wachten

De komst van de nieuwe smarthomestandaard Matter is opnieuw uitgesteld. Als alles goed gaat zien we de eerste apparaten met Matter-ondersteuning nu pas in het najaar.

Nieuwe smarthomestandaard uitgesteld

De nieuwe smarthomestandaard Matter zou in de eerste helft van 2022 verschijnen. Helaas is de release uitgesteld tot in het najaar. Dat komt omdat de Connectivity Standards Alliance meer tijd nodig heeft om de kwaliteit en stabiliteit van de code te verbeteren. Een voordeel: vanwege het uitstel ondersteunen straks meer apparaten de nieuwe smarthomestandaard.

Matter gaat ervoor zorgen dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo’n 200 andere bedrijven werken eraan mee. Het doel: ervoor zorgen dat smarthome-technologie van verschillende bedrijven goed met elkaar leert samenwerken. Zo hoef je niet meer constant te letten op compatibiliteit.

Matter is al eerder uitgesteld. Voorheen heette de smarthomestandaard Project CHIP. Vlak na de naamswijziging beloofde de CSA dat de eerste Matter-producten eind 2021 zouden verschijnen. Dat lukte niet, dus werd het de eerste helft van 2022 – maar dat lukt dus weer niet.

Meer over smarthomestandaard Matter

Tientallen bedrijven maken anno 2022 smarthome-apparaten. Van slimme lampen tot intelligente deurbellen; je kan het zo gek niet bedenken, of er is een slimme versie van. Al deze apparaten staan in verbinding met elkaar – tenminste, dat is de bedoeling. Helaas is compatibiliteit nog best wel een ding. Je moet dus goed opletten of jouw gloednieuwe slimme thermostaat bijvoorbeeld wel samenwerkt met HomeKit. Zo nee, dan zit je met de gebakken peren.

Matter zou hier verandering in brengen, omdat het een nieuwe standaard is. Dat betekent dat nagenoeg ieder smarthome-apparaat Matter ondersteunt. Hierdoor werken al je apparaten in de toekomst goed samen, ongeacht de fabrikant. Naast Apple, Google en Amazon werken ook partijen als SmartThings, The Zigbee Alliance, IKEA en Signify aan Matter.

