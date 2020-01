‘Nieuw iPad-Smart Keyboard krijgt schaartoetsenbord met verlichting’

Apple zou hard werken aan een sterk verbeterde versie van het Smart Keyboard. Dit iPad-toetsenbord zou hetzelfde schaarmechanisme krijgen als de MacBook en beschikken over verlichting.



Apple werkt aan nieuw Smart Keyboard met verlichting

Het Smart Keyboard is al jaren Apples enige officiële iPad-toetsenbord. Het toetsenbord is gecombineerd met een beschermhoes en heeft zachte toetsen om ook het display te kunnen beschermen. Voor veel mensen is het daarom even wennen om op dit toetsenbord te typen: de toetsen voelen zacht aan en hebben weinig ruimte om ingedrukt te worden.

Daar komt volgens Digitimes dit najaar verandering in, nu Apple zou werken aan een sterk verbeterde versie van dit accessoire. Tegelijk met de nieuwe iPads die dit najaar verschijnen, zou er een nieuw Smart Keyboard in de winkels liggen met twee belangrijke verbeteringen.

Ten eerste maakt het toetsenbord gebruik van het schaarmechanisme, waar de knoppen van de nieuwe 16 inch-MacBook Pro ook gebruik van maken. Dat moet voor een betere ervaring zorgen tijdens het typen, en meer het idee geven dat je op een volwaardige Mac aan het werk bent. Een bijkomend voordeel hiervan is dat hierdoor verlichting kan worden toegevoegd achter de knoppen, wat werken in het donker gemakkelijker maakt.

13 inch-MacBook Pro komt eerste helft van 2020

In hetzelfde gerucht stelt Digitimes dat we in de eerste helft van 2020 een nieuwe 13 inch-MacBook Pro kunnen verwachten. Deze stapt net als de 16 inch-Pro over op een schaartoetsenbord. Apple nam eind vorig jaar na jaren van klachten afscheid van het vlindertoetsenbord, omdat deze voor teveel defecten zorgde.

Naar verwachting onthult Apple in de loop van dit jaar de iPad Pro 2020, de opvolger van de iPad Pro 2018 die vooral veel hetzelfde doet maar wel beschikt over betere specs.

